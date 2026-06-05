Мордашов: для развития бизнеса важна налоговая предсказуемость

В своем выступлении предприниматель также отметил, что властям и бизнесу нельзя допустить замедления экономического роста страны. «Бюджетная ситуация непростая, и она требует серьезных решений. Но они имеют серьезные последствия для экономического роста – он сжимается. Нельзя этого допустить» – сказал он.