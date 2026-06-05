Мордашов: для развития бизнеса важна налоговая предсказуемость
Для развития отечественного бизнеса важна налоговая предсказуемость. Такое мнение высказал председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов на сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» в рамках ПМЭФ-2026. Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил модератором сессии.
По словам Мордашова, низкие налоги были российским конкурентным преимуществом, но теперь ситуация серьезно изменилась. Он отметил, что изменения, вступившие в силу в начале 2026 г., оказали существенное влияние на малый и средний бизнес.
«Они существенно подняли расходы, поменяли регуляторную среду. И бизнесы начинают все больше закрываться или уходить в тень», – отметил он.
В своем выступлении предприниматель также отметил, что властям и бизнесу нельзя допустить замедления экономического роста страны. «Бюджетная ситуация непростая, и она требует серьезных решений. Но они имеют серьезные последствия для экономического роста – он сжимается. Нельзя этого допустить» – сказал он.
Отечественный бизнес при этом успешно справился с санкциями, считает Мордашов. Однако его развитию мешают внутренние барьеры. Глава «Северстали» также предложил пересмотреть стратегию охлаждения экономики – по его словам, подобная политика сдерживает развитие бизнеса.