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Главная / Глобальные идеи /

Мордашов: для развития бизнеса важна налоговая предсказуемость

Ведомости

Для развития отечественного бизнеса важна налоговая предсказуемость. Такое мнение высказал председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов на сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» в рамках ПМЭФ-2026. Генеральный директор делового издания «Ведомости» Игнатий Павлов выступил модератором сессии.

По словам Мордашова, низкие налоги были российским конкурентным преимуществом, но теперь ситуация серьезно изменилась. Он отметил, что изменения, вступившие в силу в начале 2026 г., оказали существенное влияние на малый и средний бизнес.

«Они существенно подняли расходы, поменяли регуляторную среду. И бизнесы начинают все больше закрываться или уходить в тень», – отметил он.

Фото.

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Авто / Фото

В своем выступлении предприниматель также отметил, что властям и бизнесу нельзя допустить замедления экономического роста страны. «Бюджетная ситуация непростая, и она требует серьезных решений. Но они имеют серьезные последствия для экономического роста – он сжимается. Нельзя этого допустить» – сказал он.

Отечественный бизнес при этом успешно справился с санкциями, считает Мордашов. Однако его развитию мешают внутренние барьеры. Глава «Северстали» также предложил пересмотреть стратегию охлаждения экономики – по его словам, подобная политика сдерживает развитие бизнеса.

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