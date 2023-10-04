Газета
Инвестиции

Эксперты УК «Альфа-капитал» ожидают рост индекса Мосбиржи на четверть

В фаворитах управляющих – компании из пяти секторов
Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

В следующие 12 месяцев индекс Мосбиржи может вырасти на 20–25% с учетом дивидендных выплат, в том числе примерно на 10% – уже до конца текущего года. Об этом говорится в исследовании экспертов управляющей компании «Альфа-капитал». Его результаты есть у «Ведомостей».

Почему рынок будет расти

Важный фактор для российского фондового рынка – это курс рубля, пишут управляющие. Основу рынка составляют компании-экспортеры, поэтому снижение курса рубля для рынка акций, это скорее позитивный фактор. С начала года доллар подорожал почти на 30 руб. (больше 40%) до 99,5 руб. Каждое движение курса на 5 руб. в среднем, по расчетам «Альфа-капитала», увеличивает EBITDA экспортеров на 10%.

Ослабление рубля еще не полностью отражено в стоимости акций, уверены управляющие. По их расчетам, при курсе 85 руб. за доллар доходность свободного денежного потока нефтяников на горизонте 12 месяцев составляет 10–17%, при курсе 95 руб. за доллар – 13–25%. Нормальный уровень доходности для рынка должен находиться в диапазоне 5–7%, говорят эксперты. Соответственно, некоторые компании по этим метрикам могут стоить вдвое дороже, делают они вывод. 

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Компании также предпринимают шаги для повышения оценки, пишут управляющие. Все больше компаний возобновляют публикацию отчетностей, объясняют они: в августе впервые за полтора года опубликовали свои результаты «Лукойл» и «Газпром нефть». Повышение прозрачности позволит более точно формировать ожидания по бизнесу компаний и прогнозировать дивидендные выплаты, резюмируют управляющие.  

Ряд компаний, например, «Магнит» и «Лукойл» выкупают свои акции у иностранных акционеров или обсуждают эту возможность, добавляют управляющие. Такие сделки предполагают минимум дисконт 50% к биржевой стоимости бумаг, что означает рост стоимости для остающихся российских держателей бумаг, особенно если акции будут погашены после выкупа. 

У компаний с российским бизнесом и регистрацией за границей появились законодательные рычаги для «переезда» на российскую территорию («Мать и дитя» и ЕМС), либо в дружественные юрисдикции (Polymetal, «Глобалтранс»), говорят управляющие. По их словам, это потенциально позволит компаниям возобновить выплату дивидендов. 

Низкие оценки компаний – это отражение геополитической ситуации, а также высоких рыночных ставок, пишут эксперты. Но, по их мнению, эти риски выглядят преувеличенными. Внешние факторы все меньше влияют на экономическую ситуацию, уверены они: рост ВВП (5,2% в августе) и снижение дефицита бюджета это хорошо отражают. Рынок также все меньше боится геополитики – это видно по довольно спокойной реакции на последние пакеты санкций.

На частного инвестора приходится более 80% оборота торгов. Как показывает опыт последних пары лет, «физики» куда более толерантны к риску и довольно быстро выкупают коррекции на рынке, говорят управляющие. Например, коррекция после отмены выплат дивидендов «Газпрома» прошлым летом была выкуплена за два месяца, а после внепланового повышения ключевой ставки в августе рынок вернулся к прежним значениям всего за три дня, вспоминают управляющие.

Высокая ключевая ставка будет оказывать влияние на фондовый рынок, уверены в «Альфа-капитале». При ставке в 13% акциям сложнее «конкурировать» с менее рисковыми классами активов за деньги инвесторов, пишут управляющие. Но столь высокая ставка вряд ли задержится надолго, предполагают эксперты: из прогноза ЦБ понятно, что в следующем году ее уровень будет в среднем 11,5–12,5%. Во-вторых, можно вспомнить, что дивидендная доходность на американском рынке в последние годы редко превышала доходность 10-летних гособлигаций, но это не мешало инвесторам их покупать. Инвесторы выбирают акции не только в поиске дивидендной доходности, но и в качестве инструмента защиты от инфляции, напоминают эксперты.

На какие акции обратить внимание

Управляющие «Альфа-капитала» выделяют на растущем рынке акции пять секторов.

Первый – это нефтяники. Действия ОПЕК+, в особенности добровольное сокращение поставок Саудовской Аравией и Россией (суммарно уберут с рынка 1,3 млн баррелей/сутки), уже привели к росту стоимости нефти Brent до $95 за барр., напоминают управляющие. Российская нефть тоже дорожает, параллельно сокращая дисконт к глобальным сортам. Но акции нефтяных компаний пока явно отстают от нефти и со временем будут наверстывать разницу, уверены эксперты.

Запрет на экспорт топлива, о котором объявило правительство, будет краткосрочным, уверены эксперты. Во-первых, цены на топливо уже отреагировали падением с пика на 20–30%. Во-вторых – если запрет будет долгосрочным, это может создать риск остановки НПЗ. В УК пока не видят фундаментальных рисков для оценок компаний из-за этого решения. Более того, недавний рост цен на топливо стал скорее дополнительный фактором и не был заложен в оценку нефтяных компаний, рассуждают управляющие, соответственно, нормализация цен не приведет к отрицательной переоценке компаний. Ожидаемая дивдоходность в секторе – 10–18%.  

Финансовый сектор выглядит сильно, пишут эксперты – прежде всего Сбербанк, который по итогам года может заработать 1,4–1,5 трлн руб. и минимум 50% чистой прибыли направит на выплату дивидендов. Это дает дивидендную доходность на уровне 13–14%. 

Два лидера ретейла, «Магнит» и Х5 Group, также в фаворитах «Альфа-капитала». «Магнит» может вернуться к выплате дивидендов после завершения выкупа акций, а также дополнительно увеличить стоимость для акционеров, погасив выкупленные бумаги. Х5 теоретически может также вернуться к выплатам дивидендов на горизонте года – после того, как завершится процесс «переезда» в Россию. По оценкам управляющих, доходность может составить 11–14% за весь 2023 г.

Бизнес компаний из сферы черной металлургии после введения санкций на ММК и «Северсталь» ориентирован теперь в основном на внутренний рынок и практически восстановился до уровней 2021 г. Помимо этого, внутренние цены на прокат и арматуру в текущем году выросли на 20–30% с начала года, что позволяет ожидать сильных финансовых результатов. Также на балансе у компаний скопилось примерно 10–17% их капитализации. В ближайшие кварталы эти деньги могут быть распределены в качестве дивидендов с двузначной доходностью, предполагают управляющие.

Из новостей последних дней эксперты отмечают новые экспортные пошлины на нефтегазовый сектор, привязанные к курсу рубля. Они допускают, что изменения затронут компании цветной металлургии и производителей удобрений, но влияние на сталеваров будет ограниченным – в силу небольшой доли экспорта в продажах. 

Компании IТ-сектора не выплачивают и пока не планируют выплачивать дивиденды, пишут управляющие, но довольно хорошо используют капитал, что отражается на финрезультатах, а именно на росте выручки.

Частично согласны

Некоторые коллеги управляющих «Альфа-капитала» на финансовом рынке согласны с их прогнозами по индексу Мосбиржи до конца года (+10% от текущих уровней). Например, таргет аналитиков инвестбанка «Синара» на уровне 3500 пунктов (+11,3%). В то время как эксперты из Freedom Finance Global полагают, что у бенчмарка есть потенциал роста только до 3300 пунктов (+5%). В БКС видят индекс Мосбиржи на уровне 4300 пунктов на горизонте 12 месяцев (+36%). В «Альфа-капитале» ждут роста на 20-25%.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских частично соглашается с управляющими УК «Альфа-капитал». Объем наличных у населения сейчас находится на высоком уровне, говорит он. Но в условиях продолжительного цикла жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) высокие доходности по вкладам и долговому рынку будут больше привлекать внимание инвесторов, чем дивидендная доходность акций. ЦБ обозначил среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 13-13,6%, что сигнализирует нам о том, что понижения ключевой ставки до конца года не ожидается, продолжает Болотских. Диапазон ставки в 2024 г. на уровне 11,5-12,5% все-таки показывает о более продолжительном сроке жесткой ДКП, уверен аналитик.

Как правило, при ослаблении национальной валюты компании-экспортеры действительно выигрывают, потому что получают дополнительные прибыли от курсовой разницы, это положительно влияет и на свободные денежные потоки, соглашается ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С начала года рубль обесценился, а индекс Мосбиржи вырос, рассуждает эксперт, то есть улучшение финансовых результатов экспортеров на фоне ослабления рубля стало драйвером роста фондового рынка в целом.

Мильчакова согласна, что ослабление рубля осенью пока еще не полностью отыграно котировками акций, так как конкретные итоги этого влияния на финансовые результаты компаний инвесторы увидят только в отчетностях за II квартал 2023 г. В качестве драйверов роста в Freedom Finance Global также видят быстрое перенаправление экспортных потоков многих крупных корпораций с Запада на Восток, увеличение товарооборота России и Индии, а также партнёрские отношения России с Китаем. Улучшение торгового баланса России и рост доходов бюджета создают позитивный фон рынку акций, отмечает эксперт. Кроме того, драйвером роста фондового рынка может быть ожидаемый экономический рост на 2,5-2,8%, что вдохновит инвесторов на покупки российских акций, резюмировала она.

Слабый рубль будет сказываться на финансовых результатах экспортеров, говорит Болотских, однако с 1 октября правительство ввело пошлину на экспорт в зависимости от курса рубля. Аналитик не исключает дальнейшее повышение налогов для экспортеров. Поэтому в секторе нефтегаза «Цифра брокер» придерживается селективного подхода. Например, если ожидать рост курса доллара, то лучше выбрать бумаги «Сургутнефтегаза», который получает повышенные прибыли за счет валютной кубышки, объясняет Болотских.

В «Цифра брокер» предпочитают акции роста, которые меньше подвержены уровню дивидендной доходности. Драйвером в таких случаях выступает рост выручки, который обычно обеспечен растущим рынком в той или иной отрасли. Такими историями располагает сектор IT, фавориты «Цифры» – Positive Technologies и Ozon.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных