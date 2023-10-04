Эксперты УК «Альфа-капитал» ожидают рост индекса Мосбиржи на четверть

Высокая ключевая ставка будет оказывать влияние на фондовый рынок, уверены в «Альфа-капитале». При ставке в 13% акциям сложнее «конкурировать» с менее рисковыми классами активов за деньги инвесторов, пишут управляющие. Но столь высокая ставка вряд ли задержится надолго, предполагают эксперты: из прогноза ЦБ понятно, что в следующем году ее уровень будет в среднем 11,5–12,5%. Во-вторых, можно вспомнить, что дивидендная доходность на американском рынке в последние годы редко превышала доходность 10-летних гособлигаций, но это не мешало инвесторам их покупать. Инвесторы выбирают акции не только в поиске дивидендной доходности, но и в качестве инструмента защиты от инфляции, напоминают эксперты.