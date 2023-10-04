Эксперты УК «Альфа-капитал» ожидают рост индекса Мосбиржи на четверть

Эксперты УК «Альфа-капитал» ожидают рост индекса Мосбиржи на четвертьВ фаворитах управляющих – компании из пяти секторов
В следующие 12 месяцев индекс Мосбиржи может вырасти на 20–25% с учетом дивидендных выплат, в том числе примерно на 10% – уже до конца текущего года. Об этом говорится в исследовании экспертов управляющей компании «Альфа-капитал». Его результаты есть у «Ведомостей».
Почему рынок будет расти
Важный фактор для российского фондового рынка – это курс рубля, пишут управляющие. Основу рынка составляют компании-экспортеры, поэтому снижение курса рубля для рынка акций, это скорее позитивный фактор. С начала года доллар подорожал почти на 30 руб. (больше 40%) до 99,5 руб. Каждое движение курса на 5 руб. в среднем, по расчетам «Альфа-капитала», увеличивает EBITDA экспортеров на 10%.
Ослабление рубля еще не полностью отражено в стоимости акций, уверены управляющие. По их расчетам, при курсе 85 руб. за доллар доходность свободного денежного потока нефтяников на горизонте 12 месяцев составляет 10–17%, при курсе 95 руб. за доллар – 13–25%. Нормальный уровень доходности для рынка должен находиться в диапазоне 5–7%, говорят эксперты. Соответственно, некоторые компании по этим метрикам могут стоить вдвое дороже, делают они вывод.
Компании также предпринимают шаги для повышения оценки, пишут управляющие. Все больше компаний возобновляют публикацию отчетностей, объясняют они: в августе впервые за полтора года опубликовали свои результаты «Лукойл» и «Газпром нефть». Повышение прозрачности позволит более точно формировать ожидания по бизнесу компаний и прогнозировать дивидендные выплаты, резюмируют управляющие.
Ряд компаний, например, «Магнит» и «Лукойл» выкупают свои акции у иностранных акционеров или обсуждают эту возможность, добавляют управляющие. Такие сделки предполагают минимум дисконт 50% к биржевой стоимости бумаг, что означает рост стоимости для остающихся российских держателей бумаг, особенно если акции будут погашены после выкупа.
У компаний с российским бизнесом и регистрацией за границей появились законодательные рычаги для «переезда» на российскую территорию («Мать и дитя» и ЕМС), либо в дружественные юрисдикции (Polymetal, «Глобалтранс»), говорят управляющие. По их словам, это потенциально позволит компаниям возобновить выплату дивидендов.
Низкие оценки компаний – это отражение геополитической ситуации, а также высоких рыночных ставок, пишут эксперты. Но, по их мнению, эти риски выглядят преувеличенными. Внешние факторы все меньше влияют на экономическую ситуацию, уверены они: рост ВВП (5,2% в августе) и снижение дефицита бюджета это хорошо отражают. Рынок также все меньше боится геополитики – это видно по довольно спокойной реакции на последние пакеты санкций.
На частного инвестора приходится более 80% оборота торгов. Как показывает опыт последних пары лет, «физики» куда более толерантны к риску и довольно быстро выкупают коррекции на рынке, говорят управляющие. Например, коррекция после отмены выплат дивидендов «Газпрома» прошлым летом была выкуплена за два месяца, а после внепланового повышения ключевой ставки в августе рынок вернулся к прежним значениям всего за три дня, вспоминают управляющие.
Высокая ключевая ставка будет оказывать влияние на фондовый рынок, уверены в «Альфа-капитале». При ставке в 13% акциям сложнее «конкурировать» с менее рисковыми классами активов за деньги инвесторов, пишут управляющие. Но столь высокая ставка вряд ли задержится надолго, предполагают эксперты: из прогноза ЦБ понятно, что в следующем году ее уровень будет в среднем 11,5–12,5%. Во-вторых, можно вспомнить, что дивидендная доходность на американском рынке в последние годы редко превышала доходность 10-летних гособлигаций, но это не мешало инвесторам их покупать. Инвесторы выбирают акции не только в поиске дивидендной доходности, но и в качестве инструмента защиты от инфляции, напоминают эксперты.
На какие акции обратить внимание
Управляющие «Альфа-капитала» выделяют на растущем рынке акции пять секторов.
Первый – это нефтяники. Действия ОПЕК+, в особенности добровольное сокращение поставок Саудовской Аравией и Россией (суммарно уберут с рынка 1,3 млн баррелей/сутки), уже привели к росту стоимости нефти Brent до $95 за барр., напоминают управляющие. Российская нефть тоже дорожает, параллельно сокращая дисконт к глобальным сортам. Но акции нефтяных компаний пока явно отстают от нефти и со временем будут наверстывать разницу, уверены эксперты.
Запрет на экспорт топлива, о котором объявило правительство, будет краткосрочным, уверены эксперты. Во-первых, цены на топливо уже отреагировали падением с пика на 20–30%. Во-вторых – если запрет будет долгосрочным, это может создать риск остановки НПЗ. В УК пока не видят фундаментальных рисков для оценок компаний из-за этого решения. Более того, недавний рост цен на топливо стал скорее дополнительный фактором и не был заложен в оценку нефтяных компаний, рассуждают управляющие, соответственно, нормализация цен не приведет к отрицательной переоценке компаний. Ожидаемая дивдоходность в секторе – 10–18%.
Финансовый сектор выглядит сильно, пишут эксперты – прежде всего Сбербанк, который по итогам года может заработать 1,4–1,5 трлн руб. и минимум 50% чистой прибыли направит на выплату дивидендов. Это дает дивидендную доходность на уровне 13–14%.
Два лидера ретейла, «Магнит» и Х5 Group, также в фаворитах «Альфа-капитала». «Магнит» может вернуться к выплате дивидендов после завершения выкупа акций, а также дополнительно увеличить стоимость для акционеров, погасив выкупленные бумаги. Х5 теоретически может также вернуться к выплатам дивидендов на горизонте года – после того, как завершится процесс «переезда» в Россию. По оценкам управляющих, доходность может составить 11–14% за весь 2023 г.
Бизнес компаний из сферы черной металлургии после введения санкций на ММК и «Северсталь» ориентирован теперь в основном на внутренний рынок и практически восстановился до уровней 2021 г. Помимо этого, внутренние цены на прокат и арматуру в текущем году выросли на 20–30% с начала года, что позволяет ожидать сильных финансовых результатов. Также на балансе у компаний скопилось примерно 10–17% их капитализации. В ближайшие кварталы эти деньги могут быть распределены в качестве дивидендов с двузначной доходностью, предполагают управляющие.
Из новостей последних дней эксперты отмечают новые экспортные пошлины на нефтегазовый сектор, привязанные к курсу рубля. Они допускают, что изменения затронут компании цветной металлургии и производителей удобрений, но влияние на сталеваров будет ограниченным – в силу небольшой доли экспорта в продажах.
Компании IТ-сектора не выплачивают и пока не планируют выплачивать дивиденды, пишут управляющие, но довольно хорошо используют капитал, что отражается на финрезультатах, а именно на росте выручки.
Частично согласны
Некоторые коллеги управляющих «Альфа-капитала» на финансовом рынке согласны с их прогнозами по индексу Мосбиржи до конца года (+10% от текущих уровней). Например, таргет аналитиков инвестбанка «Синара» на уровне 3500 пунктов (+11,3%). В то время как эксперты из Freedom Finance Global полагают, что у бенчмарка есть потенциал роста только до 3300 пунктов (+5%). В БКС видят индекс Мосбиржи на уровне 4300 пунктов на горизонте 12 месяцев (+36%). В «Альфа-капитале» ждут роста на 20-25%.
Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских частично соглашается с управляющими УК «Альфа-капитал». Объем наличных у населения сейчас находится на высоком уровне, говорит он. Но в условиях продолжительного цикла жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) высокие доходности по вкладам и долговому рынку будут больше привлекать внимание инвесторов, чем дивидендная доходность акций. ЦБ обозначил среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 13-13,6%, что сигнализирует нам о том, что понижения ключевой ставки до конца года не ожидается, продолжает Болотских. Диапазон ставки в 2024 г. на уровне 11,5-12,5% все-таки показывает о более продолжительном сроке жесткой ДКП, уверен аналитик.
Как правило, при ослаблении национальной валюты компании-экспортеры действительно выигрывают, потому что получают дополнительные прибыли от курсовой разницы, это положительно влияет и на свободные денежные потоки, соглашается ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. С начала года рубль обесценился, а индекс Мосбиржи вырос, рассуждает эксперт, то есть улучшение финансовых результатов экспортеров на фоне ослабления рубля стало драйвером роста фондового рынка в целом.
Мильчакова согласна, что ослабление рубля осенью пока еще не полностью отыграно котировками акций, так как конкретные итоги этого влияния на финансовые результаты компаний инвесторы увидят только в отчетностях за II квартал 2023 г. В качестве драйверов роста в Freedom Finance Global также видят быстрое перенаправление экспортных потоков многих крупных корпораций с Запада на Восток, увеличение товарооборота России и Индии, а также партнёрские отношения России с Китаем. Улучшение торгового баланса России и рост доходов бюджета создают позитивный фон рынку акций, отмечает эксперт. Кроме того, драйвером роста фондового рынка может быть ожидаемый экономический рост на 2,5-2,8%, что вдохновит инвесторов на покупки российских акций, резюмировала она.
Слабый рубль будет сказываться на финансовых результатах экспортеров, говорит Болотских, однако с 1 октября правительство ввело пошлину на экспорт в зависимости от курса рубля. Аналитик не исключает дальнейшее повышение налогов для экспортеров. Поэтому в секторе нефтегаза «Цифра брокер» придерживается селективного подхода. Например, если ожидать рост курса доллара, то лучше выбрать бумаги «Сургутнефтегаза», который получает повышенные прибыли за счет валютной кубышки, объясняет Болотских.
В «Цифра брокер» предпочитают акции роста, которые меньше подвержены уровню дивидендной доходности. Драйвером в таких случаях выступает рост выручки, который обычно обеспечен растущим рынком в той или иной отрасли. Такими историями располагает сектор IT, фавориты «Цифры» – Positive Technologies и Ozon.