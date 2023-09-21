Правительство вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Правительство вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубляСтавка за октябрь будет рассчитана на основании курса с 26 августа по 25 сентября
Правительство вводит гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, говорится в сообщении кабмина. Мера начнет действовать с 1 октября и до конца 2024 г.
Пошлина составит 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – будет установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.
«Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка», – отмечается в пресс-релизе правительства. Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления, поясняют в кабмине. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.
Согласно документу, пошлины будут действовать в отношении широкого списка товаров – в том числе продукции горнодобывающего сектора, черной и цветной металлургии, драгметаллов, угля и удобрений. Исключаются из-под действия товары, на которые уже установлены пошлины отдельными постановлениями правительства – на нефть, газ и нефтепродукты, зерновые культуры, масло подсолнечное и подсолнечный шрот.
Также исключаются товарные группы с кодами ТН ВЭД 02 (мясо и пищевые мясные субпродукты), 11 (мука и крупы), 30 (фармацевтическая продукция), 44 (древесина и изделия из нее), 49 (книги, газеты и другие изделия полиграфии), 61-65 (одежда, текстильные изделия, обувь), 84-85 (машины, оборудование), 86-89 (наземный и железнодорожный транспорт летательные аппараты, суда и лодки), 93 (оружие и боеприпасы), 94-96 (разные промышленные товары). Также исключения вводятся для отдельных товарных позиций.
Ставки пошлин будут размещаться Минэком на официальном сайте, говорится в документе. Они будут применяться начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за днем их размещения на сайте, и до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Размер пошлины будет устанавливаться на основе среднего арифиметического курса доллара к рублю, устанавливаемого Центральным банком. Период мониторинга – с 26 числа месяца, предшествующего месяцу мониторинга. Таким образом, ставка вывозных таможенных пошлин на октябрь 2023 г. рассчитывается за период мониторинга с 26 августа и размещается на сайте не позднее 27 сентября.
С начала 2023 г. стоимость доллара и евро к рублю выросла почти на 40%. 21 сентября доллар торговался на Мосбирже по курсу 95,91 руб. (-0,24 руб.), евро – 101,85 руб. (-1,18 руб.). Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития (документ внесен в правительство), в 2023 г. ожидается среднегодовой курс на уровне 85,2 руб./$, в 2024 г. – 90,1 руб./$.
Демпферная логика
В основе принятой меры – логика, во многом схожая с той, что была использована в постоянно действующих демпферных механизмах по зерну и подсолнечному маслу, которые показали свою эффективность, отмечает директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович (ее слова приводит пресс-служба министерства). «Они были запущены в период, когда высокие мировые цены оказывали давление на внутренний рынок и являлись одним из проинфляционных факторов. Гибкая ставка пошлины помогла сгладить это влияние при сохранении рентабельности экспорта», – отмечает она.
Сейчас, в связи со снижением в последние месяцы внешних цен, например, на масло – для российских экспортеров действует нулевая пошлина. В данном случае мера смягчает влияние валютного курса на торговый баланс и создает предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке, указывает Щур-Труханович. Это, в свою очередь, окажет сдерживающее воздействие на цены на многие товары для российских потребителей.
Из-под действия экспортных пошлин выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту, а также продукция высоких переделов, что стимулирует внутреннюю переработку и производство в целом, поясняют в Минэкономразвития. Кроме того, мера не коснется российских производителей фармацевтики, бытовой химии, легкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, которые сейчас активно выходят на новые экспортные рынки.
Принимаемые правительством меры являются антиинфляционными и в будущем могут оказаться довольно эффективными, считает заместитель директора ЦМАКП Дмитрий Белоусов. При девальвации рубля экспортеры автоматически получают доход, который связан только с изменением внешних условий, это курсовая рента в чистом виде, говорит эксперт.
Одновременно с этим у экспортеров возникает мощный мотив повысить цены внутри страны, чтобы привести их в соответствие с экспортным паритетом. «В этом случае задача государства состоит в том, чтобы эквивалент в рублях от экспорта рос несильно, отсюда возникает пошлина», – поясняет Белоусов. По его мнению, монетарные меры, предпринимаемые Центробанком ранее для замедления темпов роста инфляции, малоэффективны.
Повышение экспортных пошлин приведет к снижению выручки экспортеров и, вслед за ней, – цен на экспортные товары внутри страны, а также сгенерирует дополнительные бюджетные доходы, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. По его словам, до конца года такое повышение может принести в бюджет дополнительные $1-1,5 млрд (от 90 до 140 млрд руб.), считает он.