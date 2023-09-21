Правительство вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

В основе принятой меры – логика, во многом схожая с той, что была использована в постоянно действующих демпферных механизмах по зерну и подсолнечному маслу, которые показали свою эффективность, отмечает директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович (ее слова приводит пресс-служба министерства). «Они были запущены в период, когда высокие мировые цены оказывали давление на внутренний рынок и являлись одним из проинфляционных факторов. Гибкая ставка пошлины помогла сгладить это влияние при сохранении рентабельности экспорта», – отмечает она.