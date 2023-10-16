Стоит ли инвестировать в облигации IT-холдинга «Т1»

Российская группа «Т1», которая входит в десятку крупнейших российских IT-компаний, 17 октября разместит на Московской бирже дебютный выпуск двухлетних биржевых облигаций с обеспечением и объемом не менее 1 млрд руб. Ставка с первого по шестой купон установлена на уровне 15,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,42% годовых.