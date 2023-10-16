Стоит ли инвестировать в облигации IT-холдинга «Т1»Компания 17 октября разместит дебютный выпуск бондов из программы на 30 млрд рублей
Российская группа «Т1», которая входит в десятку крупнейших российских IT-компаний, 17 октября разместит на Московской бирже дебютный выпуск двухлетних биржевых облигаций с обеспечением и объемом не менее 1 млрд руб. Ставка с первого по шестой купон установлена на уровне 15,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,42% годовых.
Первый выпуск запланирован в рамках программы биржевых облигаций «Т1» серии 001P, которую Мосбиржа зарегистрировала 11 сентября. Количество выпусков не ограничено, при этом их совокупный объем не должен превышать 30 млрд руб., уточнил «Ведомостям» представитель компании. Объем и количество размещений будут определяться рыночной ситуацией и потребностями холдинга, добавил он.
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