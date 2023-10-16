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Стоит ли инвестировать в облигации IT-холдинга «Т1»

Компания 17 октября разместит дебютный выпуск бондов из программы на 30 млрд рублей
Дарина Артамонова
Холдинг Т1

Российская группа «Т1», которая входит в десятку крупнейших российских IT-компаний, 17 октября разместит на Московской бирже дебютный выпуск двухлетних биржевых облигаций с обеспечением и объемом не менее 1 млрд руб. Ставка с первого по шестой купон установлена на уровне 15,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 16,42% годовых.

Первый выпуск запланирован в рамках программы биржевых облигаций «Т1» серии 001P, которую Мосбиржа зарегистрировала 11 сентября. Количество выпусков не ограничено, при этом их совокупный объем не должен превышать 30 млрд руб., уточнил «Ведомостям» представитель компании. Объем и количество размещений будут определяться рыночной ситуацией и потребностями холдинга, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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