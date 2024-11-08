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Что ждет американские акции при новом президенте

В плюсе от победы Трампа окажутся традиционные промышленные секторы и нефтедобыча
Софья Ермакова
Andrew Kelly / Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах США сильно воодушевила инвесторов в американские активы – после объявления результатов голосования на фондовом рынке началось настоящее ралли. Индекс S&P 500 по итогам торгов 6 ноября вырос на 2,5% до 5929 пунктов, промышленный Dow Jones прибавил 3,5% до 43 730 п., а технологический бенчмарк NASDAQ Composite – 3% до 18 983,5 п. 7 сентября к вечеру по Москве все три ключевых американских индекса продолжали рост в пределах 1%. Индекс DXY – курс доллара относительно шести ведущих мировых валют – в среду прибавил 1,6% и впервые за четыре месяца превысил отметку в 105 п., но 7 ноября бенчмарк перешел к коррекции и к вечеру составлял 104,3 п. (-0,7%).

Капитализация американского фондового рынка по итогам торгов 6 ноября достигла почти $61,3 трлн, подсчитал независимый финансовый аналитик, автор Telegram-канала Spydell finance Павел Рябов. Положительный отклик такой силы на результаты выборов наблюдается впервые в истории США, отмечает он. До этого наилучший результат был на выборах 2020 г. – тогда S&P 500 вырос на 2,2%. Средний рост рынка в условиях, когда реакция была положительной, составлял 1,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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