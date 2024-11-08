Что ждет американские акции при новом президенте

Победа Дональда Трампа на выборах США сильно воодушевила инвесторов в американские активы – после объявления результатов голосования на фондовом рынке началось настоящее ралли. Индекс S&P 500 по итогам торгов 6 ноября вырос на 2,5% до 5929 пунктов, промышленный Dow Jones прибавил 3,5% до 43 730 п., а технологический бенчмарк NASDAQ Composite – 3% до 18 983,5 п. 7 сентября к вечеру по Москве все три ключевых американских индекса продолжали рост в пределах 1%. Индекс DXY – курс доллара относительно шести ведущих мировых валют – в среду прибавил 1,6% и впервые за четыре месяца превысил отметку в 105 п., но 7 ноября бенчмарк перешел к коррекции и к вечеру составлял 104,3 п. (-0,7%).