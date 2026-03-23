Итоги торгов на Мосбирже 26 марта

В четверг общая картина на российском рынке акций не изменилась – индекс Мосбиржи двигался над поддержкой выше 2800 пунктов, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Перед выходными торговая активность может быть сниженной, если не поступит новой информации о переговорах по Украине или не усилится волатильность в нефти, ожидает он. Прогноз БКС по бенчмарку на пятницу – 2800–2850 пунктов, по курсу юаня – 11,6–12 руб., по курсу доллара – 81–83 руб.