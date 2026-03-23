Итоги торгов на Мосбирже 26 марта

Итоги торгов на Мосбирже 26 мартаКонфликт на Ближнем Востоке продолжает держать мировые рынки в напряжении
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии 26 марта уменьшился на 0,61% до 2822,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,32% и составил 1082,72 пункта.
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1,2% (-14 коп.) до 11,69 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,1 руб. (+1,4 руб.). Официальный курс евро составил 95 руб. (+1,2 руб.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 4,5% до $101,7/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 4,4% до $94,3/барр.
В четверг общая картина на российском рынке акций не изменилась – индекс Мосбиржи двигался над поддержкой выше 2800 пунктов, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Перед выходными торговая активность может быть сниженной, если не поступит новой информации о переговорах по Украине или не усилится волатильность в нефти, ожидает он. Прогноз БКС по бенчмарку на пятницу – 2800–2850 пунктов, по курсу юаня – 11,6–12 руб., по курсу доллара – 81–83 руб.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 26 марта, что инфляция должна и будет снижаться, отметил Смирнов, хотя Росстат 25 марта не смог порадовать позитивной статистикой: недельная инфляция за 17–23 марта выросла до 0,19% с 0,08% неделей ранее, а годовой показатель – до 5,99% с 5,91%.
Мировые фондовые площадки на фоне острой геополитики большей частью погрузились в минус, указал Смирнов. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает держать в напряжении нефтяной рынок: инвесторы, похоже, не верят в скорый мир и разблокировку Ормузского пролива, полагает он.
В пятницу акционеры «Черкизово» обсудят утверждение дивидендов за 2025 г. на годовом общем собрании. Вопрос дивидендных выплат будет поднят в этот день и советом директоров «Озон фармацевтики».