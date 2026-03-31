Инвестиции

Итоги торгов на Мосбирже 31 марта

Индекс Мосбиржи снизился на фоне паузы в урегулировании украинского кризиса
Андрей Шведов
Алексей Орлов / Ведомости
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 31 марта, опустился на 0,87% до 2776,37 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС упал на 0,81% и составил 1076,08 пункта.

Лидерами роста во вторник стали бумаги ВТБ (+2,93%), «Совкомфлота» (+1,83%), «Ленты» (+1,81%), «Фосагро» (+1,13%) и «Интер РАО» (+0,65%). В аутсайдерах оказались бумаги «Новатэка» (-2,34%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-2,33 и -2,15% соответственно) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-2,04%). Курс юаня на Московской бирже снизился на 1 коп. до 11,74 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,25 руб. (-5 коп). Официальный курс евро составил 93,27 руб. (-16 коп.). Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,16% до $107,56/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,94% до $104,88/барр.

После скромной попытки выбраться за 2800 пунктов в начале торгов вторника индекс Мосбиржи ушел в минус, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Участников торгов настораживает длительная пауза в переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса, считает он. Уверенности не добавило и заявление помощника президента РФ Николая Патрушева о том, что для нанесения максимального ущерба российской экономике западные страны сосредоточились на блокировании морских перевозок стратегического экспортного сырья, указывает Смирнов.

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию под 2800 пунктами, если не появится значимых новостей, полагает Смирнов. Поддержкой снизу может выступить район 2750 пунктов, добавляет он.

По завершении мартовского налогового периода рубль немного ослабевает, говорит Смирнов. По прогнозу БКС, в краткосрочной перспективе курс доллара стабилизируется на уровне 80–82,5 руб., юаня – 11,6–12 руб.

В среду будут опубликованы производственные индексы PMI в еврозоне и США. В этот же день выйдет недельный отчет Росстата по инфляции.

