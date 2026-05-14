Итоги торгов на Мосбирже 14 мая

В пятницу завершится госвизит президента США Трампа в Китай, напоминает Смирнов. Из макростатистики дня эксперт предлагает обратить внимание на цифры по объему промышленного производства в США за апрель. На российском рынке в конце недели отчетности по МСФО за I квартал представят Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург», Headhunter и «Займер». В этот же день Ozon проведет годовое общее собрание акционеров, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 г. Акции «Полюса» 15 мая последний день будут торговаться с дивидендом. Росстат в пятницу опубликует данные об инфляции в апреле.