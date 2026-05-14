Итоги торгов на Мосбирже 14 мая

Итоги торгов на Мосбирже 14 маяИнвесторы предпочли зафиксировать прибыль из-за ужесточения тона заявлений сторон на украинском треке
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 14 мая, снизился на 1,33% до 2658,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС снизился на 1,06% и составил 1145,21 пункта.
Лидерами роста в четверг стали бумаги АФК «Система» (+2,95%), МТС (+0,97%), банка «Санкт-Петербург» (+0,88%), «Совкомфлота» (+0,71%) и HeadHunter (+0,3%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-3,67%), «Ленты» (-3,08%), En+ Group (-2,56%), компании «Мать и дитя» (-2,46%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,25%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 5 коп. до 10,76 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 73,14 руб. (-0,2 руб.). Официальный курс евро составил 86,29 руб. (+0,39 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,95% до $104,638/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,33% до $100,66/барр.
Индекс Мосбиржи после трех сессий, завершенных с положительным результатом, в четверг закрылся в минусе, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Тон заявлений сторон на украинском треке ужесточился, рубль продолжил укрепляться, цены на металлы снижались, поэтому инвесторы предпочли в этих условиях зафиксировать прибыль, полагает он. Из позитивного эксперт выделяет цены на нефть, которые остаются в трехзначной области.
В пятницу завершится госвизит президента США Трампа в Китай, напоминает Смирнов. Из макростатистики дня эксперт предлагает обратить внимание на цифры по объему промышленного производства в США за апрель. На российском рынке в конце недели отчетности по МСФО за I квартал представят Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург», Headhunter и «Займер». В этот же день Ozon проведет годовое общее собрание акционеров, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 г. Акции «Полюса» 15 мая последний день будут торговаться с дивидендом. Росстат в пятницу опубликует данные об инфляции в апреле.
Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить слабую торговую активность, считает Смирнов. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на пятницу – 2620–2720 пунктов.
В то же время на валютном рынке без перемен, отмечает Смирнов: рубль демонстрирует силу, также сохраняется дисбаланс между комфортным предложением валюты, подпитываемым высокими ценами на нефть, и отстающим спросом на нее. Совокупные операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила в объеме 1,18 млрд руб. в день не могут изменить картины, считает аналитик.
Предложение валюты начнет абсорбироваться с начала июня, когда Минфин может существенно нарастить объем покупок валюты, рассуждает Смирнов. Поэтому на краткосрочном горизонте он считает возможным обновление валютных минимумов. Прогноз БКС на конец недели – 72–74 руб. за доллар и 10,65–10,95 руб. за юань.