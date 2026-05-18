Итоги торгов на Мосбирже с 11 по 15 мая

На новую неделю запланирован официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. В понедельник станут известны итоги аукциона по продаже государственного пакета акций ЮГК. Во вторник совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды, в среду – Whoosh и «Т-технологий». Во второй половине недели ожидаются квартальные отчетности «Софтлайна», «Т», Московской биржи, «Циана», МТС, «Интер РАО». 18 мая выйдет блок апрельской макростатистики по Китаю, включая данные о промпроизводстве и розничных продажах, а также индекс потребительских цен еврозоны за тот же месяц, 20 мая – протоколы заседания ФРС.