Итоги торгов на Мосбирже с 11 по 15 мая

Итоги торгов на Мосбирже с 11 по 15 маяРынок пришел в движение после праздничных выходных
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 11 по 15 мая увеличился на 1,2% до 2633,62 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 2,81% и составил 1134,52 пункта.
Лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+9,9%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (+5,6 и +5,5% соответственно), бумаги Дом.РФ (+5,5%) и «Мать и дитя» (+4,2%). В аутсайдерах оказались «обычка» банка «Санкт-Петербург» (-5,3%), бумаги HeadHunter (-3,9%), «Полюса» (-3,7%), «префы» «Сургутнефтегаза» (-3,5%) и бумаги ВТБ (-2,8%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 1,95% (-21 коп.) до 10,7 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 73,1 руб. (-1,2 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 85,18 руб. (-3,3 руб.). Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 7,9% до $109,3/барр. Июньский фьючерс на нефть WTI подорожал на 10,5% до $105,4/барр.
Российский рынок акций пришел в движение после праздничных выходных, но попытки индекса Мосбиржи с ходу пробиться выше круглых 2700 пунктов не увенчались успехом, констатировал эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Инвесторов ободрили сигналы о возможном продолжении переговоров по Украине, полагает он, но к концу недели риторика обеих сторон стала резкой, не добавляло уверенности и укрепление рубля.
Без новостного позитива рынок может снова залечь в боковик в области 2600–2660 пунктов, ожидает Смирнов, зато в случае благоприятных сигналов с геополитического фронта выход за 2700 пунктов будет стремительным.
Прогноз БКС по курсу юаня на неделю – 10,65–11,05 руб., доллара – 72–74 руб., евро – 85–87 руб. Предложение валюты пока с лихвой перекрывает спрос на нее – эффект от высоких цен на нефть вышел на свой пик, при этом текущий объем операций по бюджетному правилу не может значимо повлиять на общую картину, рассудил Смирнов.
Для золота, серебра, платины и палладия неделя завершилась снижением на 2–4%. Сказалось как укрепление глобального доллара (индекс DXY выше 99 пунктов впервые с начала апреля), так и волна пессимизма на китайском рынке, объяснил Смирнов.
На новую неделю запланирован официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. В понедельник станут известны итоги аукциона по продаже государственного пакета акций ЮГК. Во вторник совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды, в среду – Whoosh и «Т-технологий». Во второй половине недели ожидаются квартальные отчетности «Софтлайна», «Т», Московской биржи, «Циана», МТС, «Интер РАО». 18 мая выйдет блок апрельской макростатистики по Китаю, включая данные о промпроизводстве и розничных продажах, а также индекс потребительских цен еврозоны за тот же месяц, 20 мая – протоколы заседания ФРС.