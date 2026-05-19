Итоги торгов на Мосбирже 19 мая

Итоги торгов на Мосбирже 19 маяНа рынке акций во вторник была в основном нейтральная динамика
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 19 мая, снизился на 0,18% до 2663,48 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 1,3% и составил 1176,92 пункта.
Лидерами роста во вторник стали бумаги X5 (+2,71%), HeadHunter (+2,41%), Московской биржи (+1,15%), ММК (+1,08%) и «Т-технологий» (+0,99%). В аутсайдерах оказались бумаги VK (-1,56%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,39%), бумаги En+ Group (-1,25%), «Русала» (-1,23%) и «Новатэка» (-1,07%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 26 коп. до 10,35 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 71,29 руб. (-1,06 руб.). Официальный курс евро составил 82,79 руб. (-1,29 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,1% до $110,87/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,51% до $103,85/барр.
На рынке акций во вторник была преимущественно нейтральная динамика, индекс Мосбиржи двигался разнонаправленно, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. В понедельник под конец торгов бенчмарк подрос за счет нефтегазовых фишек, отыгрывавших продление лицензии США на операции с российской нефтью, напоминает аналитик. Но во вторник цены на саму нефть просели из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке на несколько дней запланированного военного удара по Ирану, указывает он.
Вместе с тем затяжной рост рубля продолжился и с учетом приближения майского налогового периода пик укрепления может быть еще не достигнут, отмечает Смирнов. Смена тренда возможна в самом конце мая – первых числах июня, полагает он. Закончится налоговый период, с ним уйдет часть валютного предложения, а Минфин может кратно увеличить объемы покупок валюты по бюджетному правилу, рассуждает эксперт: это должно вернуть доллар к 75–77 руб. в течение месяца.
По оценкам БКС, индекс Мосбиржи 20 мая, вероятнее всего, останется в пределах 2600–2700 пунктов. Краткосрочный прогноз по доллару – 70,5–72,5 руб., по юаню – 10,3–10,8 руб.
Банк России в среду выпустит материалы, посвященные инфляции, Росстат представит информацию по ценам производителей за апрель, а также недельный отчет по темпам роста потребительских цен. В этот же день советы директоров «Софтлайна» и Whoosh обсудят дивиденды за прошлый год, а «Т-технологий» – выплаты за I квартал. Завершится программа обратного выкупа акций банка «Санкт-Петербург».
Участники торгов будут следить за сообщениями из Китая, куда с официальным визитом отправился президент РФ Владимир Путин, полагает Смирнов. Если появятся новости по «Силе Сибири – 2», возможен всплеск в котировках «Газпрома», ТМК, рассуждает он.
В середине недели Народный банк Китая будет рассматривать базовую кредитную ставку. В еврозоне станет известен апрельский индекс потребительских цен. В США опубликуют протоколы FOMC, в рамках сезона отчетностей квартальные результаты представит Nvidia.