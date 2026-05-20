Облигационные рынки СНГ объединил макрофинансовый вызов

В период низких ставок 2010–2020 гг. корпоративные заемщики в СНГ, особенно банки и крупные нефтегазовые компании, активно наращивали портфель облигаций и кредитов, одновременно удлиняя сроки погашения, указывает Хайруллина. Но когда страны (Россия, Казахстан и др.) начали ужесточать денежно-кредитную политику, рефинансирование выпусков превратилось в критический риск: новые заимствования обходятся дороже и предоставляются на более короткие сроки, отмечает она.