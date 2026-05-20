Облигационные рынки СНГ объединил макрофинансовый вызов

Облигационные рынки СНГ объединил макрофинансовый вызовУжесточение монетарных условий увеличило риски, накопленные при низких ставках
Облигационные рынки стран СНГ сталкиваются с общим макрофинансовым вызовом: ужесточение денежно-кредитных условий сделало более заметными риски рефинансирования, накопленные в период низких ставок. Об этом старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина пишет в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
В период низких ставок 2010–2020 гг. корпоративные заемщики в СНГ, особенно банки и крупные нефтегазовые компании, активно наращивали портфель облигаций и кредитов, одновременно удлиняя сроки погашения, указывает Хайруллина. Но когда страны (Россия, Казахстан и др.) начали ужесточать денежно-кредитную политику, рефинансирование выпусков превратилось в критический риск: новые заимствования обходятся дороже и предоставляются на более короткие сроки, отмечает она.