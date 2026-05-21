IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%
Итоги торгов на Мосбирже 21 мая

На рынке акций выдался волатильный день
Андрей Шведов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 21 мая, вырос на 0,91% до 2664,29 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 1,14% и составил 1185,63 пункта.

Лидерами роста стали бумаги VK (+4,17%), обыкновенные акции «Татнефти» (+3,42%), а также бумаги «Совкомфлота» (+3,41%), «Аэрофлота» (+2,82%) и Московского кредитного банка (+2,7%). В аутсайдерах оказались бумаги «Ленты» (-1,81%), «Русала» (-0,88%), Positive Technologies (-0,39%), ЮГК (-0,32%) и Совкомбанка (-0,29%).

Курс юаня на Московской бирже снизился на 3 коп. до 10,43 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 70,79 руб. (-0,16 руб.). Официальный курс евро составил 83,27 руб. (+1,20 руб.). Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,78% до $106,8/барр. Июльский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,17% до $100,39/барр.

На рынке акций в четверг выдался волатильный день, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов: утром индекс Мосбиржи снизился до 2610 пунктов, а затем начал подниматься к 2660 пунктам из-за растущих цен на нефть и попытки отскока валют. Коме того, рынок «переварил» отсутствие конкретики по проекту «Сила Сибири – 2» по итогам официального визита президента России Владимира Путина в Китай, указал эксперт. Свой вклад внесла и позитивная статистика по инфляции, отмечает он: Банк России сообщил, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 5,58% против 5,86% в марте. Это вселяет надежды на продолжение цикла снижения ключевой ставки в июне, рассуждает Смирнов.

В то же время на мировых рынках настроения остаются осторожными, указывает аналитик. Китайские площадки упали на 1–2% – давление оказали фиксация прибыли после недавнего роста и распродажа в финансовых и технологических бумагах, считает Смирнов. Предварительные апрельские индексы PMI для промышленности и сектора услуг еврозоны и США в целом вышли в рамках ожиданий, отмечает он.

В пятницу выхода важной статистики не ожидается. На российском рынке в этот день МТС и «Интер РАО» представят отчетности по МСФО за I квартал. Советы директоров «Совкомфлота», «Инарктики», «НПО Наука» и ряда других компаний примут решения по дивидендам.

Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность в конце недели, полагает Смирнов. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на 22 мая – 2600–2700 пунктов.

Укрепление рубля прежде всего связано с дисбалансом между предложением валюты и спросом на нее, считает Смирнов. На рынок поступает повышенный объем валютной выручки на фоне высоких цен на нефть, а также доходы от ненефтегазового экспорта – подорожавших удобрений, остающегося дорогим золота, металлов платиновой группы, продовольствия, перечисляет он. Но «впитать» такой объем валюты рынок не может, так как спрос на валюту со стороны импортеров слабый, давит дорогое кредитование, да и в целом потребительская активность невысока, отмечает Смирнов. К тому же на следующей неделе предстоит налоговый период, в связи с чем предложение валюты может еще расшириться, рассуждает он. В связи с этим до конца мая доллар может опуститься ниже 70 руб., юань – до 10,2 руб., прогнозируют в БКС.

