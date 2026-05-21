Итоги торгов на Мосбирже 21 мая

Укрепление рубля прежде всего связано с дисбалансом между предложением валюты и спросом на нее, считает Смирнов. На рынок поступает повышенный объем валютной выручки на фоне высоких цен на нефть, а также доходы от ненефтегазового экспорта – подорожавших удобрений, остающегося дорогим золота, металлов платиновой группы, продовольствия, перечисляет он. Но «впитать» такой объем валюты рынок не может, так как спрос на валюту со стороны импортеров слабый, давит дорогое кредитование, да и в целом потребительская активность невысока, отмечает Смирнов. К тому же на следующей неделе предстоит налоговый период, в связи с чем предложение валюты может еще расшириться, рассуждает он. В связи с этим до конца мая доллар может опуститься ниже 70 руб., юань – до 10,2 руб., прогнозируют в БКС.