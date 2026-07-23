Утренний звон по рынку акций 23 июля

Утренний звон по рынку акций 23 июляБиржа радуется позитивным новостям
Российский рынок акций утром в четверг после небольшой просадки попытался выбраться в плюс, но позже вновь вернулся к снижению.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,13% и составил 2133,43. Индекс РТС снизился на 0,12% и составил 856,42.
Базовый сценарий на сегодня – осторожный оптимизм с высокой волатильностью. Рынок растет на ожиданиях позитивных новостей, но устойчивость этого роста зависит от риторики ЦБ в пятницу и реальных результатов в переговорном процессе по Украине.
Здесь Анкориджа дух, здесь ростом пахнет
Российский рынок акций начал утро среды вялым падением, но затем резко вырос на сообщениях о скорой встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Не исключено, что события на переговорном треке вокруг украинского конфликта активизируются, и это вдохновило инвесторов на продолжение покупок.
В целом день был богат на позитивные новости, что в нынешнее время редкость. Баррель нефти Brent с начала июля вырос на $25 и в среду преодолел отметку в $95. Это естественным образом поддержало нефтяных тяжеловесов на российском рынке. Рост цен на золото придал дополнительный импульс роста золотодобытчикам – «Полюсу» и «Селигдару».
Президент Владимир Путин 22 июля заявил, что экономические трудности в стране – временные, состояние российской экономики – устойчивое и, по его мнению, наблюдается ее небольшой рост. На совещании с ним присутствовала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, но что она думает на этот счет, мы узнаем из релиза ЦБ по итогам заседания в пятницу. Пока же Росстат опубликовал очередную порцию проинфляционных данных, что лишь подтвердило прогноз о возможном сохранении ставки неизменной.
Основную сессию среды индекс Мосбиржи закрыл ростом на 2,3% до 2126,57 пункта, РТС завершил день повышением на 2,4% до 853,66 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Полюс» – 1246,4 руб. (+7,15%),
«Селигдар» – 33,84 руб. (+6,58%),
«Озон фармацевтика» – 43,29 руб. (+5,05%),
«Газпром» – 90,75 руб. (+4,97%),
«Роснефть» – 336,8 руб. (+4,78%).
Аутсайдерами стали
Технически индекс одним рывком закрыл гэп от 16 июля, поднялся выше отметки 2100 и линии исторического тренда и несколько раз «боднул» снизу ставший сопротивлением уровень 2140. Если все будет хорошо, далее может быть закрыт гэп от 15 июля, что открывает дорогу в зону около отметки 2200. А там уже виднеется и следующая полоса сопротивления на уровнях 2375–2400 пунктов.
«Полюс» притяжения
Акции «Полюса», еще в начале месяца стоившие чуть меньше 2000 руб., к середине июля потеряли около 50% от своей цены после решения компании сделать паузу в дивидендных выплатах и из-за общего падения рынка.
Но, как отмечают аналитики, бумаги золотодобытчика на текущих уровнях стали привлекательными для покупок, что и подтверждает восстановительный рост с 950 до 1300 руб.
На горизонте нескольких месяцев акции «Полюса» – это высоковолатильная история с потенциалом для дальнейшего отскока, но без ясного драйвера для устойчивого роста, полагают эксперты. Ключевые вопросы: дивидендная политика, финансирование инвестпрограммы и долговая нагрузка.
В чем плюсы для инвесторов
Компания остается одним из крупнейших и низкозатратных золотодобытчиков в мире с сильной операционной базой.
Высокие цены на золото и перспективы органического роста бизнеса (включая месторождение «Сухой Лог»).
После сильного падения оценка «Полюса» выглядит заметно дешевле, чем на пике стоимости.
В чем минусы
Фактическая отмена дивидендов до 2030 г. убирает важный драйвер спроса на акции.
Высокие капвложения и долг увеличивают риски, особенно при сохранении дорогого финансирования.
Новостной фон и спекуляции могут доминировать над фундаментальными соображениями еще достаточно долго.
Для долгосрочных инвесторов с высоким аппетитом к риску «Полюс» может быть интересен как ставка на золото и реализацию крупных проектов, но для дивидендных покупателей история на ближайшие годы уже не слишком актуальна, считают аналитики.
Сбербанк увеличил долю в IVA Technologies
Сбербанк нарастил свою долю в IVA Technologies («ИВА», VK Atlas) с 18,75 до 23,35% голосующих акций. Ранее в апреле он сократил долю владения в уставном капитале компании почти вдвое (с 7,13 до 3,8%), а затем, постепенно покупая, снова увеличил свое присутствие.
Рост доли – это усиление стратегического влияния «Сбера» в компании, которая разрабатывает корпоративные коммуникации и экосистемный софт, говорят аналитики. Для «Сбера» это элемент импортозамещения и развития IT-экосистемы: банк через структуры «СберИнновации»/«СберПоддержка» и партнерства с разработчиками усиливает собственную технологическую платформу.
Для IVA Technologies наличие крупного акционера (и стратегического партнера) повышает устойчивость бизнеса и дает доступ к коммерческим заказам, хотя одновременно усиливает зависимость от «Сбера».
Увеличение доли крупного стратегического инвестора чаще воспринимается как сигнал доверия к бизнесу и долгосрочной перспективе компании, особенно в IT-секторе. Но для текущей оценки акций и бизнеса эффект зависит от того, будет ли доля владения расти дальше, как изменится структура корпоративного управления и какая синергия (контракты, интеграции) в итоге появится.
Что день грядущий нам готовит?
На 23 июля конъюнктура российского рынка акций выглядит как коррекционно-позитивная, но неровная. После сильного июльского снижения индекс Мосбиржи рос три дня подряд, но объем торгов остается относительно низким, а волатильность – высокой.
Рынок встречает приближающееся заседание Банка России на позитивной ноте, несмотря на частичную фиксацию прибыли в отдельных бумагах, отмечают аналитики. Однако вопрос в том, в каком настроении биржа окажется в пятницу вечером.
На стороне позитива
Геополитические ожидания: надежды на позитивные сигналы по итогам встречи Лаврова и Рубио вернули на рынок покупателей.
Растущая цена на нефть продолжает оказывать поддержку отечественному рынку акций.
На стороне негатива
Отсутствие устойчивых драйверов для изменения среднесрочного понижательного тренда: без них инвесторы могут перейти к фиксации прибыли.
Риск ужесточения риторики ЦБ РФ на пятничном заседании остается одним из важных факторов давления.
Низкая активность участников рынка и небольшой объем торгов указывают на осторожность инвесторов.
Сегодня на Мосбирже начнутся торги премиальными опционами на обыкновенные акции Ozon. Такие опционы являются расчетными и не подразумевают поставки базового актива. Также «Глоракс» представит операционные результаты за шесть месяцев 2026 г.