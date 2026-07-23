Утренний звон по рынку акций 23 июля

Президент Владимир Путин 22 июля заявил, что экономические трудности в стране – временные, состояние российской экономики – устойчивое и, по его мнению, наблюдается ее небольшой рост. На совещании с ним присутствовала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, но что она думает на этот счет, мы узнаем из релиза ЦБ по итогам заседания в пятницу. Пока же Росстат опубликовал очередную порцию проинфляционных данных, что лишь подтвердило прогноз о возможном сохранении ставки неизменной.