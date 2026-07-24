Утренний звон по рынку акций 24 июля

Утренний звон по рынку акций 24 июляНастроения на бирже немного улучшились
Российский рынок акций утром в пятницу снижается, несмотря на высокие цены на нефть.
По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,73% и составил 2107,82. Индекс РТС снизился на 1,73% и составил 846,90 пункта.
Базовый сценарий на сегодня – осторожная консолидация с высокой волатильностью накануне заседания ЦБ. Если не будет неожиданностей непосредственно по ставке, внимание рынка будет приковано к пресс-конференции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Закроем глаза на негатив
Российский рынок акций рос в течение почти всего дня в четверг, невзирая на не слишком оптимистичные геополитические новости. «Дух Анкориджа», судя по комментариям госсекретаря США Марко Рубио, окончательно испарился, а ЕС сумел-таки выдать на-гора 21-й пакет антироссийских санкций, но все это ни капли не смутило игроков. И это хороший симптом, говорят аналитики. Еще неделю назад такие сообщения вызвали бы истерические продажи, а сейчас рынок, по сути, на них не отреагировал.
Немалую роль тут сыграли цены на нефть, которые вчера перевалили за $100 за баррель. Если вялотекущий конфликт между США и Ираном продолжится, то котировки могут подняться и до $120 за баррель, полагают профильные эксперты. И это, естественно, оказывает поддержку нефтяным тяжеловесам российского рынка, которые вчера входили в топ лидеров торгов по росту цен.
Основную сессию четверга индекс Мосбиржи завершил ростом на 0,41% до 2144,97 пункта, а РТС прибавил 0,5% до 861,82 пункта.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Русснефть» – 85,15 руб. (+6,04%),
«Роснефть» – 354,2 руб (+3,15%),
«Лукойл» – 4658 руб. (+2,53%),
обыкновенные акции «Татнефти» – 495,5 руб. (+2,33%),
«Новатэк» – 1008,3 руб. (+2,02%).
Аутсайдерами стали
«Мечел» – 35,61 руб. (-5,97%),
ГК «Самолет» – 279,6 руб. (-4,9%),
«Алроса» – 19,93 руб. (-4,69%),
«СПБ биржа» – 114,8 руб. (-4,41%),
«Полюс» – 1237,6 руб (-3,91%).
Технически индекс пробил уровень сопротивления 2140 пунктов, закрыл гэп от 16 июля и может продолжить рост в направлении диапазона 2200–2220 пунктов.
ММК отчитался за II квартал
Результаты «Магнитка» продемонстрировала смешанные. Операционно и по EBITDA компания показала заметное улучшение квартал к кварталу, но в отчете о прибылях и убытках из-за обесценения угольного сегмента сформировался крупный чистый убыток.
Что главное в отчете
Выручка составила 153,3 млрд руб., +18,8% к I кварталу и примерно на уровне II квартала 2025 года.
EBITDA выросла почти в два раза к I кварталу, до 16,1 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 10,5%.
Чистый убыток -17,7 млрд руб. (включая обесценение угольного сегмента на 20,2 млрд руб.).
Свободный денежный поток +16,8 млрд руб., в основном за счет роста EBITDA и высвобождения оборотного капитала.
За полугодие:
Выручка за 6 месяцев – 282,3 млрд руб., -10% год к году.
Чистый убыток за полугодие – 19,1 млрд руб., включая эффект обесценения.
Валовая прибыль упала на 26%, операционный результат – небольшой убыток против прибыли годом ранее.
При этом компания сохранила высокую ликвидность: денежные средства и финансовые вложения – 139 млрд руб., что превышает совокупный долг.
C точки зрения операционной деятельности это хороший отчет, отмечают аналитики. Рост объемов продаж, восстановление рентабельности по EBITDA и положительный FCF говорят о том, что основной металлургический бизнес работает лучше, чем в I квартале.
Бухгалтерский убыток оказался в значительной степени «бумажным», а не отразил текущую операционно-кассовую ситуацию. Однако слабая выручка за полугодие и снижение маржи подтверждают, что отраслевая конъюнктура (цены на сталь, спрос, издержки) остается сложной.
На фоне убытка и непростой отраслевой конъюнктуры рынок почти не ждет дивидендов за первое полугодие, что сдерживает переоценку акций в сторону повышения. Для поддержки котировок важно не просто улучшение EBITDA, а восстановление ценовой конъюнктуры и устойчивая прибыль без разовых обесцениваний, отмечают аналитики.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня ждем решения ЦБ по ставке, а также разъяснений и оценок регулятора. Консенсус рынка – ставка останется неизменной. Если это событие уже заложено в цены, а тон ЦБ не будет слишком жестким, рынок продолжит восстановительный рост. Если ставку вдруг повысят, то это может и опрокинуть не до конца оправившуюся от последнего масштабного падения биржу. Ну а в случае снижения «ключа» нельзя исключать, что на торгах начнется что-то наподобие ралли.
Также сегодня «Русагро» планирует опубликовать операционные результаты за II квартал и шесть месяцев текущего года. Операционный отчет за первое полугодие выйдет и у «Русгидро».
На 24 июля базовый сценарий – осторожная консолидация с высокой волатильностью. Рынок все так же находится в зоне экстремальной перепроданности, что повышает вероятность формирования среднесрочного дна, но неожиданные негативные новости могут привести к движению индекса в диапазоне 1800–2000 пунктов.