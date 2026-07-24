Утренний звон по рынку акций 24 июля

Российский рынок акций рос в течение почти всего дня в четверг, невзирая на не слишком оптимистичные геополитические новости. «Дух Анкориджа», судя по комментариям госсекретаря США Марко Рубио, окончательно испарился, а ЕС сумел-таки выдать на-гора 21-й пакет антироссийских санкций, но все это ни капли не смутило игроков. И это хороший симптом, говорят аналитики. Еще неделю назад такие сообщения вызвали бы истерические продажи, а сейчас рынок, по сути, на них не отреагировал.