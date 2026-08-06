Утренний звон по рынку акций 6 августа

Утренний звон по рынку акций 6 августаБиржа почувствовала вкус к росту
Российский рынок акций утром четверга слабо падает. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,21% и составил 2296,89. Индекс РТС снизился на 0,21% и составил 894,08.
Базовый сценарий на сегодня – попытка индекса закрепиться выше уровня 2300 пунктов, однако без уверенного движения наверх.
На штурм новых высот
В среду российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, обновив максимумы более чем за месяц. Индекс Мосбиржи впервые с начала июля превысил психологически важную отметку в 2300 пунктов и закрылся на уровне 2301,65 пункта (+1,4%), а индекс РТС вырос до 895,93 пункта (+1,7%).
Рынок поддерживало сочетание нескольких позитивных факторов, которые перевесили давление со стороны волатильной нефти.
В середине недели начало появляться все больше сообщений о возможном возобновлении переговоров по украинскому урегулированию. Кроме того, в сенате США заблокировали ускоренное принятие законопроекта о новых жестких антироссийских санкциях, что отсрочило его принятие как минимум до осени.
Поддержку рынку оказало поступление на счета инвесторов дивидендов от ряда крупных эмитентов, которые, как ожидалось, будут частично инвестированы в рынок. Также поддержку экспортерам оказывал ослабевший в последние дни рубль.
Опубликованное резюме обсуждения июльского решения ЦБ по ключевой ставке показало, что регулятор видит пространство для ее дальнейшего снижения до конца года. Данные по изменению цен за неделю также оказались дезинфляционными – в России впервые с мая была отмечена дефляция.
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
«Группа Астра» – 212,95 руб. (+17,04%),
«ЭсЭфАй» – 634,8 руб. (+15,38%),
Woosh – 52,51 руб. (+8,65%),
«Полюс» – 1366,2 руб. (+4,85%),
«Группа Позитив» – 1012,8 руб. (+3,71%).
«Евротранс»: денег нет, держаться почти не за что
В среду стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса». Ранее банк «Россия» обратился в суд с аналогичным требованием.
«Евротранс» (владелец сети АЗС «Трасса») переживает глубокий финансовый кризис, проявляющийся в систематических технических дефолтах по облигациям с марта этого года. Часть из них уже перешла в полноценные дефолты – компания не исполнила обязательства даже после истечения предусмотренного срока.
Главная причина, как считает «Евротранс», – временная нехватка средств из-за неравномерного поступления выручки. В свою очередь, аналитики смотрят не только на бумаги компании, но и на сам ее бизнес крайне пессимистично.
Регулярные дефолты по облигациям, отмечают эксперты, – это не изолированные «технические сбои», а симптом системного кризиса ликвидности, усугубленного отрицательным свободным денежным потоком, блокировкой счетов ФНС и многомиллиардными судебными исками.
Последнее время акции «Евротранса» демонстрировали экстремальную волатильность, обусловленную не столько фундаментальными факторами, сколько техническими ограничениями биржи, в том числе запретом на открытие коротких позиций.
При этом по закону акционеры находятся последними в очереди на удовлетворение требований при банкротстве – после кредиторов, держателей облигаций и других контрагентов. И в случае краха компании они с большой долей вероятности потеряют вложения полностью.
Что день грядущий нам готовит?
Большинство аналитиков сходятся на том, что рынок сегодня сохранит позитивный настрой, но будет торговаться в рамках коридора. Ключевой интригой остается способность индекса Мосбиржи закрепиться выше отметки 2300 пунктов.
На стороне оптимистов реинвестирование дивидендов, инфляционная картина и ослабление рубля. Пессимисты опасаются нового падения нефтяных цен и «черных лебедей» с геополитических небес.
Сегодня «Юнипро» опубликует отчетность по МСФО за шесть месяцев. Операционные результаты за семь месяцев может представить «Мосгорломбард».
Совет директоров «Диасофта» обсудит вопрос выплаты дивидендов по результатам первого полугодия, а также проведение обратного выкупа акций.