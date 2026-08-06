Утренний звон по рынку акций 6 августа

В середине недели начало появляться все больше сообщений о возможном возобновлении переговоров по украинскому урегулированию. Кроме того, в сенате США заблокировали ускоренное принятие законопроекта о новых жестких антироссийских санкциях, что отсрочило его принятие как минимум до осени.