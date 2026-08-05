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Главная / Политика /

В США приостановили рассмотрение антироссийских санкций

Ведомости

Сенатор от демократической партии США Рафаэль Уорнок наложил вето на соглашение по времени рассмотрения законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщает журналистка Punchbowl Лора Вайс.

По словам Вайс, Уорнок заявил, что «поддержка Украины не означает предоставления этому неуравновешенному президенту [США Дональду Трампу] новых полномочий повышать цены на все через тарифы».

28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект о расширении санкций против России и Ирана. Инициатива предусматривает новые полномочия для Трампа в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей. 30 июля сенат США поддержал законопроект на втором голосовании.

29 июля посольство России в Вашингтоне заявляло, что законопроект покойного сенатора Линдси Грэма оказывает медвежью услугу американской администрации. Новые санкции нанесут ущерб самим США.

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