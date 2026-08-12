Итоги торгов на Мосбирже 12 августа

С другой – восстанавливается спрос на облигации федерального займа, продолжает Смирнов. Индекс гособлигаций на максимумах с конца июня, а в курс постепенно могут закладываться уже июльские, более высокие, цены на нефть. Надежды на возобновление переговоров по украинскому треку могут сокращать геополитическую премию в рубле, а со следующей недели рубль может почувствовать приближение налогового периода, говорит эксперт. Краткосрочно курс может достигнуть уровней 81–83 руб./$, 94–96 руб./евро и 12,1–12,4 руб./юань, прогнозируют в БКС.