Итоги торгов на Мосбирже 12 августа

Итоги торгов на Мосбирже 12 августаРост рынка задержало снижение геополитического оптимизма
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в среду, 12 августа, упал на 0,96% до 2301,43 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,71% и составил 873,52 пункта.
Лидерами роста стали бумаги МКБ (+4,6%), Ozon (+2,11%), «Ленты» (+1,36%), VK (+0,92%) и «Совкомфлота» (+0,41%). В аутсайдерах оказались бумаги «Алросы» (-4,57%), En+ Group (-3,45%), «Полюса» (-3,43%), «Мосэнерго» (-2,41%) и «Аэрофлота» (-2,36%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,4% (+6 коп.) до 12,29 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83 руб. (+62 коп.). Официальный курс евро составил 95,78 руб. (+60 коп.). Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,15% до $89,04/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,04% до $83,23/барр.
Индекс Мосбиржи утром обновил месячный максимум, отметившись над 2330 пунктами, а затем перешел к коррекции, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Рыночные драйверы, по его словам, не улучшились: нефть приостановила ценовой рост, а рубль – свое ослабление. При этом геополитический оптимизм постепенно снижается – информационная пауза вокруг визита американских переговорщиков в Киев и Москву затягивается, а официальных заявлений так и не поступало.
Кроме того, противоречивые сигналы со стороны Вашингтона и Тегерана продолжают удерживать в напряжении мировые фондовые площадки. Любые намеки на продолжение переговоров и скорую сделку воодушевляют рынки, но оптимизм уже много раз сменялся разочарованием, говорит Смирнов. В Управлении энергетической информации США (EIA) 12 августа заявили, что судоходство в Ормузском проливе останется серьезно нарушенным по меньшей мере до конца лета.
В США настроения поддержала статистика по инфляции – индекс потребительских цен за прошлый месяц сократился до 3,4% с июньских 3,5%. Вкупе со слабым отчетом по рынку труда это снижает вероятность жестких шагов со стороны Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании, считает Смирнов. Инфляционную картину на американском рынке 13 августа дополнит индекс цен производителей (PPI) за июль. На российском рынке VK и X5 представят полугодовые финансовые результаты по МСФО, «ЭЛ5-энерго» («дочка» «Лукойла») – отчет по РСБУ.
Борьба за 2300 пунктов по индексу Мосбиржи продолжится. При развитии нисходящей коррекции промежуточной опорой может выступить район 2250–2260 пунктов, прогнозирует Смирнов.
Рубль, в свою очередь, продолжил снижение, но темпы ослабления снизились. С одной стороны, баланс экспортно-импортной компоненты сместился не в пользу рубля, а экспортная выручка пошла на спад, проецируя июньское снижение цен на нефть, добавил Смирнов. Кроме того, увеличение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 7 августа и пиковый спрос на иностранную наличность со стороны выезжающих за рубеж добавили давления на рубль.
С другой – восстанавливается спрос на облигации федерального займа, продолжает Смирнов. Индекс гособлигаций на максимумах с конца июня, а в курс постепенно могут закладываться уже июльские, более высокие, цены на нефть. Надежды на возобновление переговоров по украинскому треку могут сокращать геополитическую премию в рубле, а со следующей недели рубль может почувствовать приближение налогового периода, говорит эксперт. Краткосрочно курс может достигнуть уровней 81–83 руб./$, 94–96 руб./евро и 12,1–12,4 руб./юань, прогнозируют в БКС.