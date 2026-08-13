Утренний звон по рынку акций 13 августа

Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 14 млрд руб. Выручка компании по сравнению со II кварталом 2025 г. увеличилась на 11% и составила 226,8 млрд руб. При этом доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 23%.