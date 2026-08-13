Утренний звон по рынку акций 13 августа

Утренний звон по рынку акций 13 августаИндекс снова ушел ниже уровня 2300
Российский рынок акций утром в среду продолжил падение. По состоянию на 9:45 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,32% и составил 2294,07. Индекс РТС опустился на 0,32% и составил 870,72.
Базовый сценарий на сегодня – продолжение консолидации вблизи отметки 2300 пунктов. Рынок ищет возможности для роста, но найти их пока не может.
Коррекция, несмотря на макропозитив
Рынок акций завершил торги среды снижением, полностью нивелировав рост предыдущего дня и закрыв утренний гэп 11 июля.
День начался с умеренного роста индексов до внутридневного максимума выше 2331 пункта. Основную поддержку оказывали геополитика и рост цен на нефть до $90 за баррель. Но складывалось ощущение, что подъем происходит скорее по инерции, без какой-то твердой уверенности в дальнейшем движении.
К середине дня восходящий импульс иссяк, и рынок перешел к устойчивому снижению. Очевидно, что без новых порций позитива, особенно геополитического, котировки уверенно расти не могут, и игроки при любом удобном случае фиксируют прибыль.
Порция макростатистики от Росстата рынок не поддержала. Несмотря на дефляцию в 0,06% после 0,02% неделей ранее, индекс потребительских цен (ИПЦ) в июле остался на июньском уровне – 6%. При этом базовый ИПЦ вырос до 5,2% против июньского показателя 5,0%.
Кроме того, ВВП во II квартале вырос на 1,3% после снижения на 0,2% в I квартале. Впрочем, экономисты уже оценили эти цифры скептически, указывая, что свою роль сыграла сезонность, и во втором полугодии динамика ВВП может вновь ухудшиться.
По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 1,06%, до 2299,08 пункта, индекс РТС снизился на 1,81%, до 872,63 пункта.
Аутсайдерами дня стали
«Ростелеком»: от телефона к цифре
Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО за первое полугодие 2026 г. увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 14 млрд руб. Выручка компании по сравнению со II кварталом 2025 г. увеличилась на 11% и составила 226,8 млрд руб. При этом доля цифровых сервисов в выручке увеличилась до 23%.
В целом отчет рисует образ компании, которая успешно переходит от классической «телефонной» модели к цифровому провайдеру, сохраняя при этом здоровую маржинальность. Рост выручки и OIBDA синхронны, капзатраты снижаются, долговая нагрузка сокращается.
Однако, как отмечают аналитики, долг и процентные ставки остаются главными рисками, а отрицательный свободный денежный поток не дает акциям расти в цене. Если во втором полугодии позитивные тренды сохранятся, а ЦБ продолжит уверенное смягчение ДКП, акции «Ростелекома» могут быть переоценены. Пока же – осторожный позитив с акцентом на долгосрочную стратегию.
Что день грядущий нам готовит?
В четверг на рынке может сохраниться неопределенность. Тема возможного визита американских переговорщиков в Москву ушла из новостных заголовков, а официальных заявлений на этот счет не последовало. Котировки Brent приостановили рост после недавнего подъема. При этом индекс Мосбиржи вернулся ниже 50-дневной скользящей средней, которая продолжает выступать сопротивлением. Все это оказывает давление на котировки.
В итоге, как считают аналитики, рынок будет искать равновесие между внутренними факторами (данные по инфляции, корпоративные отчеты) и отсутствием прогресса в геополитике, а также паузой в росте нефти.