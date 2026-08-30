Итоги торгов на Мосбирже с 24 по 28 августа

Прогноз БКС по курсу юаня – попытка преодоления психологически важного уровня 13 руб. уже в начале недели. Кроме завершения налогового периода давление на курс рубля может оказывать сохраняющийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, рассуждает Бабин. С одной стороны, валютная выручка экспортеров по-прежнему ограничена санкциями и геополитикой, с другой – импортеры могут наращивать покупки валюты из-за увеличения потребления товаров и услуг гражданами и бизнесом, в том числе благодаря планомерному смягчению денежно-кредитных условий, отметил он.