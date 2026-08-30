Итоги торгов на Мосбирже с 24 по 28 августа

Итоги торгов на Мосбирже с 24 по 28 августаОбнадеживающие геополитические сигналы поддерживают рынок акций
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 24 по 28 августа уменьшился на 0,94% до 2114,93 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 4,04% и составил 778,32 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Лукойла» (+7,6%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+5,6%), обыкновенные акции «Татнефти» (+3,9%), бумаги «Совкомфлота» (+2,8%) и «префы» «Татнефти» (+2,1%). В аутсайдерах оказались бумаги Ozon (-26,5%), МКБ (-12,5%), «Полюса» (-10,7%), VK (-10,7%) и X5 (-9,5%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней вырос на 4,6% (+56 коп.) до 12,9 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 85,6 руб. (+2,7 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 99,68 руб. (+2,8 коп.). Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5% до $88,1/барр. Октябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 4,2% до $83,4/барр.
В пятницу индекс Мосбиржи поначалу продолжил восходящее движение четверга, но вскоре стал быстро сдавать позиции, рассказывает эксперт БКС по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Зато в середине торгов индикатор перешел к активному восстановлению, выйдя в хороший плюс, указал он.
Поддержку акциям и облигациям оказывают появившиеся в последние дни обнадеживающие сигналы от сторон переговорного процесса по Украине, которые свидетельствуют о его вероятной активизации в обозримом будущем, рассуждает Бабин. Впрочем, конкретики больше не стало и это сохраняет высокую геополитическую неопределенность, констатировал он.
Дополнительным драйвером роста всего рынка выступили позитивные финансовые отчеты некоторых компаний, отметил Бабин. Особенно это касается тяжеловеса индекса «Лукойла», указал он. Кроме того, «Газпром нефть» анонсировала дивиденды за первое полугодие 2026 г., превысившие ожидания, добавил эксперт. Все это переводит внимание инвесторов с геополитики на конкретные корпоративные истории и в целом существенную недооцененность отечественного рынка, полагает он.
На новой неделе индекс Мосбиржи может продолжить подъем к ближайшему сопротивлению в районе 2150 пунктов, если утром в понедельник информационный фон будет хотя бы нейтральным, ожидает Бабин.
Прогноз БКС по курсу юаня – попытка преодоления психологически важного уровня 13 руб. уже в начале недели. Кроме завершения налогового периода давление на курс рубля может оказывать сохраняющийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, рассуждает Бабин. С одной стороны, валютная выручка экспортеров по-прежнему ограничена санкциями и геополитикой, с другой – импортеры могут наращивать покупки валюты из-за увеличения потребления товаров и услуг гражданами и бизнесом, в том числе благодаря планомерному смягчению денежно-кредитных условий, отметил он.
31 августа «Промомед» представит финансовые результаты по международным стандартам за первое полугодие 2026 г. 4 сентября «Русал» проведет внеочередное общее собрание акционеров с вопросом дивидендов в повестке.