Утренний звон по рынку акций 3 сентября

Утренний звон по рынку акций 3 сентябряБиржа замерла в нерешительности
Российский рынок акций утром умеренно растет. По состоянию на 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,28% и составил 2191,18. Индекс РТС вырос на 0,28% и составил 793,45.
Базовый сценарий на сегодня – осторожный рост в рамках диапазона 2180–2200 пунктов по индексу.
На паузе
2 сентября рынок акций завершил торги формальным снижением, а фактически всю торговую сессию простоял на месте. Индекс Мосбиржи опустился до 2185,04 пункта (-0,1%), а индекс РТС – до 791,23 пункта (-0,4%).
Главной причиной стагнации стало отсутствие новых позитивных сигналов по украинской проблематике, которые двигали рынок вверх 31 августа. Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что переговорный процесс фактически заморожен, а Россия хочет не заморозки конфликта, а долгосрочного мира, были восприняты инвесторами как отсутствие перспектив для быстрого прогресса на этом направлении.
При этом президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Владимиром Путиным, но, по его мнению, необходимо дождаться этапа, когда украинский конфликт будет завершен.
На этом фоне поддержку рынку оказывала дорогая нефть (Brent превышала $95,5 из-за нового витка напряженности в американо-иранском конфликте) и ослабление рубля (доллар превысил уровень 87 руб., юань пробил 13 руб. впервые с февраля 2025 г.).
В лидерах роста среди относительно ликвидных бумаг были
Совкомбанк – 10,27 руб. (+4,21%),
Ozon – 2390,5 руб. (+2,51%),
«Норникель» – 128,14 руб. (+2,02%),
ММК – 22,55 руб. (+1,94%),
«Новатэк» – 974 руб. (+1,7%).
Среди аутсайдеров можно выделить, пожалуй, лишь бумаги «Русагро» – 69,1 руб. (-1,12%).
ВТБ дал прогноз по рынку IPO до конца года
C началом осени в России закончился период полугодовых отчетов компаний, и инвесторы переключили свое внимание на новости с Восточного экономического форума. Что там говорили интересного?
Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук заявил, что банк рассчитывает на проведение до трех IPO до конца 2026 г., если «рыночные условия будут оптимальными».
То есть прогноз был дан условный и в реальности зависит от двух макрофакторов: снижения ключевой ставки (до уровня, при котором доходность облигаций перестанет быть «безальтернативной» для инвесторов) и восстановления рыночных оценок компаний. А без выполнения этих условий размещения могут не состояться или быть отложены на 2027 г.
Аналитики отмечают, что прогноз ВТБ справедлив как целевой ориентир, но не как гарантия. Три IPO до конца года – это верхняя планка при благоприятном стечении обстоятельств. Но реалистичный сценарий – одно-два размещения (скорее всего, из числа IT- и фармкомпаний).
Главный катализатор – динамика ключевой ставки. Если ЦБ продолжит цикл снижения, «окно IPO» откроется шире и прогноз ВТБ может сбыться. Если ставка останется высокой – размещения будут единичными или отложенными.
В2В-РТС решила выплатить дивиденды
Совет директоров В2В-РТС рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 4,61 руб. на бумагу при общем объеме выплат 824,1 млн руб. Рекомендованная дата закрытия реестра – 11 октября 2026 г. При текущей цене акций B2B-РТС на уровне 118–123 руб. дивидендная доходность составляет около 3,7–3,9%, а с учетом дивидендов за I квартал совокупная доходность может достигнуть 8,3%.
Решение СД выглядит справедливым и сбалансированным, отмечают аналитики. Размер выплат полностью соответствует дивидендной политике компании и финансовым результатам первого полугодия.
Для акционеров это решение означает сохранение высокого уровня дивидендной доходности. Компания последовательно выполняет свои обещания, данные при IPO, и демонстрирует устойчивый рост операционных показателей. Основной риск – возможное замедление темпов роста во втором полугодии, но текущая рекомендация совета директоров свидетельствует о том, что менеджмент уверен в сохранении позитивной динамики.
Что день грядущий нам готовит?
Сегодня рынок может получить поддержку со стороны макростатистики. Опубликованные Росстатом данные показали дефляцию в августе на 0,08%, а за последнюю неделю месяца цены снизились на 0,01%. Это усилило ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании 11 сентября. Brent все также торгуется выше $95 за баррель, и это является фундаментальным позитивом для индекса.
Наиболее вероятным сценарием на четверг является волатильное движение в диапазоне 2150–2200 пунктов с попытками закрепиться выше верхней границы этого интервала. Утренний рост поддерживается данными по инфляции, однако геополитические заявления могут сдерживать более активные покупки. Инвесторы продолжат следить за новостями с Восточного экономического форума, где сегодня выступает Владимир Путин.