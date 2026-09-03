Утренний звон по рынку акций 3 сентября

То есть прогноз был дан условный и в реальности зависит от двух макрофакторов: снижения ключевой ставки (до уровня, при котором доходность облигаций перестанет быть «безальтернативной» для инвесторов) и восстановления рыночных оценок компаний. А без выполнения этих условий размещения могут не состояться или быть отложены на 2027 г.