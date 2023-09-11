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Инвестиции

ВТБ спрогнозировал до 10 сделок на российском рынке IPO в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. в России может пройти до 10 сделок на рынке IPO со средним размером 3-5 млрд руб. Об этом ТАСС заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

«Мы ожидаем около 5-10 сделок на российском рынке IPO со средним размером 3-5 млрд руб. Потенциально могут быть и сделки объемом больше 10 млрд руб.», – оценил Сергейчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По его словам, в первую очередь речь идет об эмитентах из близкой к ритейлу сферы или из IT-сектора. Фокус нынешнего рынка – потребительский сектор, пояснил Сергейчук.

По оценке банка, до конца 2023 г. могут состояться несколько размещений российских эмитентов общим объемом около 10 млрд руб. «Глубина этого рынка, к сожалению, на сегодня не позволяет делать крупные сделки, но постепенно это будет меняться. Мы видим возврат интереса инвесторов – физических лиц к фондовому рынку и рост количества инструментов, в которые они могут выкладываться, включая замещающие облигации», – рассказал представитель ВТБ.

За последние 10 лет объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO соответственно) российских компаний снизился в 4,6 раза, писали в августе «Ведомости». Если в 2004–2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014 г. до августа 2023 г. – лишь $23,9 млрд. С 1996 г. по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд. По мнению экспертов, переломить тренд могут новая волна приватизации и рост финансовой грамотности населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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