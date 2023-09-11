ВТБ спрогнозировал до 10 сделок на российском рынке IPO в 2024 году

За последние 10 лет объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO соответственно) российских компаний снизился в 4,6 раза, писали в августе «Ведомости». Если в 2004–2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014 г. до августа 2023 г. – лишь $23,9 млрд. С 1996 г. по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд. По мнению экспертов, переломить тренд могут новая волна приватизации и рост финансовой грамотности населения.