ВТБ спрогнозировал до 10 сделок на российском рынке IPO в 2024 году
«Мы ожидаем около 5-10 сделок на российском рынке IPO со средним размером 3-5 млрд руб. Потенциально могут быть и сделки объемом больше 10 млрд руб.», – оценил Сергейчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, в первую очередь речь идет об эмитентах из близкой к ритейлу сферы или из IT-сектора. Фокус нынешнего рынка – потребительский сектор, пояснил Сергейчук.
По оценке банка, до конца 2023 г. могут состояться несколько размещений российских эмитентов общим объемом около 10 млрд руб. «Глубина этого рынка, к сожалению, на сегодня не позволяет делать крупные сделки, но постепенно это будет меняться. Мы видим возврат интереса инвесторов – физических лиц к фондовому рынку и рост количества инструментов, в которые они могут выкладываться, включая замещающие облигации», – рассказал представитель ВТБ.
За последние 10 лет объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO соответственно) российских компаний снизился в 4,6 раза, писали в августе «Ведомости». Если в 2004–2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014 г. до августа 2023 г. – лишь $23,9 млрд. С 1996 г. по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд. По мнению экспертов, переломить тренд могут новая волна приватизации и рост финансовой грамотности населения.