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УК «Первая» запустила валютный фонд с выплатой дохода

Ведомости

УК «Первая» запустила открытый паевой инвестфонд (ОПИФ) валютных облигаций, передал ее гендиректор Андрей Бершадский «Ведомостям» через представителя. Купонный доход будет выплачиваться пайщикам ежеквартально в рублях на банковские счета. Фонд доступен неквалифицированным инвесторам.

В состав ОПИФ вошли облигации российских компаний, номинированные в долларах США: «Алросы», «Газпром нефти», «Новатэка», «Фосагро», «Полюса» и др. Средняя доходность бумаг к погашению – 7% годовых в американской валюте. Доходность в первый год прогнозируется на уровне 29,1%. Также управляющий фондом может приобретать долговые бумаги, номинированные в евро, юанях, швейцарских франках и рублях.

Купить паи фонда можно в «Сбербанк онлайн» или личном кабинете «Первой», рассказал Бершадский. Порог входа – 50 000 руб. При владении паями от трех лет можно в соответствии с законодательством не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн руб., напомнил он.

Новый фонд позволяет защититься от ослабления рубля, диверсифицировать портфель с точки зрения валют и регулярно получать доход, перечисляет Бершадский. Все бумаги из состава фонда торгуются в локальном периметре, поэтому им не грозит риск блокировки иностранными депозитариями, заметил он.

«Этот фонд появился в очень подходящее время – курс доллара на самом низком за долгое время уровне. Таким образом, люди смогут не только заработать на качественных облигациях, но и защитить свои сбережения от снижения курса. Покупка паев избавляет от необходимости самостоятельно выбирать бумаги, а регулярные выплаты дают возможность свободно распоряжаться доходом», – говорит Бершадский.

10 июля на Московской бирже стартовали торги паями фонда денежного рынка под управлением «Первой» с ежемесячной выплатой дохода. Фонд зарабатывает за счет размещения средств на короткий срок в операции репо с центральным контрагентом на Мосбирже. Фонд доступен неквалифицированным инвесторам.

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