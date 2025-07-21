УК «Первая» запустила валютный фонд с выплатой дохода

«Этот фонд появился в очень подходящее время – курс доллара на самом низком за долгое время уровне. Таким образом, люди смогут не только заработать на качественных облигациях, но и защитить свои сбережения от снижения курса. Покупка паев избавляет от необходимости самостоятельно выбирать бумаги, а регулярные выплаты дают возможность свободно распоряжаться доходом», – говорит Бершадский.