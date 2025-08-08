Рост частных инвестиций в офисную недвижимость в Москве составил 63%
Объем частных инвестиций в офисную недвижимость Москвы увеличился на 63%, или в 1,6 раза в сравнении с шестью месяцами 2024 г. (43 млрд руб.). Показатель вырос до 43 млрд руб. в первой половине 2025 г., что связано с высоким спросом на помещения, которые продаются блоками или этажами, рассказала ТАСС руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова.
«По итогам первого полугодия 2025 г. объем частных инвестиций в офисную недвижимость Москвы составил 43 млрд руб. За тот же период 2024 г. эта сумма составила 26,4 млрд руб. Причина – рост спроса на офисные помещения, продаваемые в розницу (блоками или этажами)», – отметила она.
Ушакова подчеркнула, что частные инвестиции также оказались под влиянием дефицита офисных помещений в столице. В CORE.XP спрогнозировали его сохранение минимум до конца 2026 г. По мнению эксперта, инвесторов привлекает этот сегмент недвижимости, т. к. она со временем дорожает (в долгосрочной перспективе), что увеличивает капитал бизнеса и предоставляем ему ресурсы для расширения.
Ушакова уточнила, что наибольшую выгоду от покупки коммерческой недвижимости можно получить при ее покупке на стадии строительства. К концу работ цена может вырасти на 30-40%, причем окупится офис быстрее, чем жилые помещения (примерно за 10-12 лет).
В начале июля в CORE.XP сообщали, что с января по июнь в Москве ввели в эксплуатацию 22 000 кв. м офисных площадей, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (329 000 кв. м). Аналитики компании подчеркнули, что за первые полгода в Москве новые площади были открыты только в трех офисах класса B+. За тот же период предыдущего года в столице появилось семь бизнес-центров.