Рост частных инвестиций в офисную недвижимость в Москве составил 63%

В начале июля в CORE.XP сообщали, что с января по июнь в Москве ввели в эксплуатацию 22 000 кв. м офисных площадей, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (329 000 кв. м). Аналитики компании подчеркнули, что за первые полгода в Москве новые площади были открыты только в трех офисах класса B+. За тот же период предыдущего года в столице появилось семь бизнес-центров.