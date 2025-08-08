Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Рост частных инвестиций в офисную недвижимость в Москве составил 63%

Ведомости

Объем частных инвестиций в офисную недвижимость Москвы увеличился на 63%, или в 1,6 раза в сравнении с шестью месяцами 2024 г. (43 млрд руб.). Показатель вырос до 43 млрд руб. в первой половине 2025 г., что связано с высоким спросом на помещения, которые продаются блоками или этажами, рассказала ТАСС руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова.

«По итогам первого полугодия 2025 г. объем частных инвестиций в офисную недвижимость Москвы составил 43 млрд руб. За тот же период 2024 г. эта сумма составила 26,4 млрд руб. Причина – рост спроса на офисные помещения, продаваемые в розницу (блоками или этажами)», – отметила она.

Ушакова подчеркнула, что частные инвестиции также оказались под влиянием дефицита офисных помещений в столице. В CORE.XP спрогнозировали его сохранение минимум до конца 2026 г. По мнению эксперта, инвесторов привлекает этот сегмент недвижимости, т. к. она со временем дорожает (в долгосрочной перспективе), что увеличивает капитал бизнеса и предоставляем ему ресурсы для расширения.

Ушакова уточнила, что наибольшую выгоду от покупки коммерческой недвижимости можно получить при ее покупке на стадии строительства. К концу работ цена может вырасти на 30-40%, причем окупится офис быстрее, чем жилые помещения (примерно за 10-12 лет).

В начале июля в CORE.XP сообщали, что с января по июнь в Москве ввели в эксплуатацию 22 000 кв. м офисных площадей, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 г. (329 000 кв. м). Аналитики компании подчеркнули, что за первые полгода в Москве новые площади были открыты только в трех офисах класса B+. За тот же период предыдущего года в столице появилось семь бизнес-центров.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных