Востребованность КСУ на денежном рынке Мосбиржи выросла в полтора раза за год

КСУ активно используются в сегменте фондов ликвидности, где в феврале 2026 г. доля сделок с ними составила 39%. В сегменте репо для бизнеса доля операций с КСУ – 19%. Также КСУ активно используются в сегменте депозитов с ЦК: их среднедневная открытая позиция в 2025 г. выросла вдвое по сравнению с 2024 г. и превысила 515 млрд руб. На базе операций репо с КСУ Мосбиржа рассчитывает индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR.