Востребованность КСУ на денежном рынке Мосбиржи выросла в полтора раза за год
На денежном рынке Московской биржи в полтора раза за год увеличилась доля операций с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в открытой позиции по сделкам репо – до 51% на конец февраля 2026 г., передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко.
На денежном рынке бизнес и частные инвесторы управляют ликвидностью, в числе инструментов – репо с КСУ, центральным контрагентом (ЦК), Банком России, междилерское репо, депозиты с ЦК, кредиты, депозитные и кредитные аукционы.
КСУ – ценная бумага, которая выдается участнику торгов в обмен на активы (акции, облигации, российские рубли, китайские юани, золото, серебро), внесенные в пул для сделок репо. Мосбиржа запустила КСУ в обращение ровно 10 лет назад, за это время почти 16 000 компаний и более 2 млн розничных инвесторов (через фонды денежного рынка) совершили с ними более 3,3 млн сделок общим объемом более 1,6 квадрлн руб., поделился Даниленко.
Репо с КСУ – самый ликвидный инструмент на биржевом денежном рынке, констатировал Даниленко. В феврале объем сделок в этом сегменте достиг 50,2 трлн руб., или 44% от совокупного объема операций репо с ЦК. Текущая открытая позиция всех участников в сделках репо с КСУ превышает 4 трлн руб.
КСУ активно используются в сегменте фондов ликвидности, где в феврале 2026 г. доля сделок с ними составила 39%. В сегменте репо для бизнеса доля операций с КСУ – 19%. Также КСУ активно используются в сегменте депозитов с ЦК: их среднедневная открытая позиция в 2025 г. выросла вдвое по сравнению с 2024 г. и превысила 515 млрд руб. На базе операций репо с КСУ Мосбиржа рассчитывает индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR.