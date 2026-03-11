ГТЛК разместит первый выпуск ЦФА до 1 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, входит в группу ВЭБ.РФ) разместит первый выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) для розничных инвесторов в объеме до 1 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в компании.
Выпуск с фиксированным процентным доходом по ставке 16,25% годовых будет доступен уже в марте. Срок обращения составляет три месяца с ежемесячной выплатой процентов.
В ГТЛК сообщили, что выпуск разместят на платформе «А-токен» Альфа-банка.