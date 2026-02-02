ГТЛК откроет книгу заявок на приобретение трехлетних облигаций в долларах

Как уточнили в дирекции корпоративных коммуникаций ГТЛК, по выпуску предусмотрена амортизация долга: 50% от номинальной стоимости облигации в даты выплаты 39-го и 43-го купонных периодов. »Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов», – говорится в сообщении.