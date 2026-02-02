Газета
Главная / Инвестиции /

ГТЛК откроет книгу заявок на приобретение трехлетних облигаций в долларах

Открытие может пройти 12 февраля
Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует открыть книгу заявок на приобретение валютных облигаций серии 002P-12 в долларах США. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

Предварительно, открытие книги заявок планируется 12 февраля с 11:00 до 15:00 по мск. Предварительная дата размещения – 17 февраля. Индикативный объем размещения – не менее $100 млн.

Номинальная стоимость облигаций составит $100, купоны по облигациям будут фиксированными, ориентир по уровню ставки – не выше 9,5% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Отмечается, что облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Крупнейшая серия сухогрузов для ГТЛК сокращается почти вдвое

Бизнес / Транспорт

Как уточнили в дирекции корпоративных коммуникаций ГТЛК, по выпуску предусмотрена амортизация долга: 50% от номинальной стоимости облигации в даты выплаты 39-го и 43-го купонных периодов. »Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов», – говорится в сообщении.

3 декабря 2025 г. ГТЛК провела размещение трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11 на Мосбирже общим объемом 12,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет три года. Процентная ставка по купону определена на уровне ключевой ставки Центробанка плюс премия 2,9% годовых.

