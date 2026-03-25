Акции производителя Лабубу обвалились из-за сильной зависимости от игрушки
Акции китайской компании Pop Mart упали почти на 22% после публикации отчетности, поскольку инвесторы разочаровались в высокой зависимости компании от одного ключевого персонажа – Лабубу. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно отчету, выручка Pop Mart в 2025 г. выросла на 185% и составила 37,1 млрд юаней ($5,4 млрд), однако не дотянула до рыночного прогноза в 38 млрд юаней. При этом чистая прибыль увеличилась на 309% – до 12,8 млрд юаней, превысив ожидания аналитиков в 12,6 млрд.
Несмотря на сильные показатели прибыли, инвесторов обеспокоило замедление темпов роста во второй половине 2025 г. и особенно в IV квартале. Дополнительным негативным фактором стало снижение дивидендных выплат – до 25% в 2025 г. против 35% годом ранее.
Основной драйвер роста Pop Mart – персонаж Лабубу – продолжает играть ключевую роль в бизнесе. Серия Monsters, основанная на этом персонаже, принесла компании 14,2 млрд юаней выручки, превысив прогноз в 12,5 млрд. На игрушку пришлось около 40% общей выручки в 2025 г. против 23% годом ранее.
При этом попытки диверсификации бизнеса пока не оправдывают ожиданий. Хотя бренд Skullpanda показал результат выше прогнозов – 3,5 млрд юаней выручки, другие популярные персонажи выступили слабее. В частности, выручка Molly составила 2,9 млрд юаней при ожиданиях в 4,6 млрд, а проекты Crybaby также не достигли прогнозных показателей. Компания рассчитывает сохранить рост и в дальнейшем, ожидая увеличения продаж как минимум на 20% в 2026 г., развивая при этом других персонажей.
Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что после рекордного 2025 г. 2026-й может стать переходным периодом с более умеренными темпами роста, что также усилило давление на акции компании.