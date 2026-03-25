Мосбиржа опубликовала расписание торгов на майские праздники

11 мая торги возобновятся на фондовом рынке, а также на рынках депозитов и кредитов, валютном рынке, рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). В этот день на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки с расчетами «TODAY» и отдельные сделки своп, по которым исполнение первой части приходится на день заключения.