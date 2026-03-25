Мосбиржа опубликовала расписание торгов на майские праздники
Московская биржа опубликовала режим работы в период майских праздников. В отдельные даты торги пройдут в ограниченном формате, в другие – не состоятся.
1–3 мая на фондовом и срочном рынках торги будут проводиться в формате дополнительной сессии выходного дня. 9–10 мая операции на всех рынках биржи выполняться не будут.
11 мая торги возобновятся на фондовом рынке, а также на рынках депозитов и кредитов, валютном рынке, рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). В этот день на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки с расчетами «TODAY» и отдельные сделки своп, по которым исполнение первой части приходится на день заключения.
Внебиржевые сделки с центральным контрагентом на рынке СПФИ 11 мая будут заключаться по всем инструментам, кроме договоров с обязательствами в рублях, за исключением депозитной маржи.
В остальные дни мая торги на всех рынках Московской биржи пройдут по стандартному расписанию
С 23 марта срочный рынок Мосбиржи перешел на новую модель работы с единой торговой сессией. В рамках изменений отменен промежуточный клиринг, а переход между сессиями теперь осуществляется без остановок. Вечерняя сессия включена в текущий торговый день, тогда как раньше она относилась к следующему.
7 марта стало известно, что доля торгов в выходные дни на Мосбирже превысила 7% среднего объема будней. Управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин отмечал, что в такие дни на рынке доминируют частные инвесторы.