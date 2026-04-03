Мосбиржа начнет торги фьючерсами и контрактами на акции Дом.РФ и «Северстали»

Фьючерс на акции Дом.РФ позволит инвесторам расширить спектр инвестиционных стратегий в публичной части строительного сектора и хеджировать портфели ценных бумаг. Торговый код поставочного фьючерса – DOMRF (короткий – DR), лот контракта составит одну обыкновенную акцию, стоимость шага цены – 1 руб. К торгам допустят серии фьючерсов с исполнением в июне и сентябре этого года.