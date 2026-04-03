Мосбиржа начнет торги фьючерсами и контрактами на акции Дом.РФ и «Северстали»

Ведомости

Московская биржа 7 апреля 2026 г. начнет на срочном рынке торги квартальными фьючерсными контрактами на акции Дом.РФ и мини-фьючерсами на бумаги «Северстали» с уменьшенным лотом.

Фьючерс на акции Дом.РФ позволит инвесторам расширить спектр инвестиционных стратегий в публичной части строительного сектора и хеджировать портфели ценных бумаг. Торговый код поставочного фьючерса – DOMRF (короткий – DR), лот контракта составит одну обыкновенную акцию, стоимость шага цены – 1 руб. К торгам допустят серии фьючерсов с исполнением в июне и сентябре этого года.

Мини-фьючерс на бумаги «Северстали» отличается от обращающегося контракта уменьшенным в 10 раз размером лота, ценой контракта и размером гарантийного обеспечения. Стандартные фьючерсы на акции компании продолжат торговаться до истечения сроков без изменений. Торговый код поставочного фьючерса – CHMFM (короткий – CK), лот контракта составит одну акцию, стоимость шага цены – 1 руб.

26 марта Мосбиржа анонсировала начало торгов квартальным и вечным фьючерсами на серебро в рублях и премиальными опционами на серебро с 31 марта. Новые инструменты ориентированы на широкий круг розничных инвесторов, производителей и потребителей металла.

