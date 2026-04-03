«Газпром» завершил сбор заявок по выпуску облигаций объемом 40 млрд рублей
ПАО «Газпром» завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40 млрд руб. с ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке на срок три года, сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке. Расчеты по выпуску запланированы на 8 апреля, агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Изначальный ориентир по объему выпуска – 20 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 базисных пунктов (б. п.).
«На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры ПАО «Газпром» собрало диверсифицированную книгу заявок общим объемом 42 млрд руб. и зафиксировало финальный объем выпуска в два раза больше первоначального объема в маркетинге», – указали в компании.
«Газпром» также снизил спред к базовой ставке на 10 б. п. в ходе ведения книги. Согласно сообщению, 52% от объема выпуска приобрели управляющие компании и НПФ, 18% – страховые компании, 28% – банки. Объем участия розничных клиентов брокеров и частных банков превысил 550 млн руб.
В феврале «Газпром капитал» провел сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 с планируемым объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снизился.