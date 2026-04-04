Банк России расследует случаи манипулирования рынком акций со стороны блогеров
Центральный банк России ведет проверку в отношении нескольких блогеров на предмет манипулирования рынком ценных бумаг. Об этом заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин на форуме «Толк».
Он рассказал про «вопиющие» случаи манипулирования, связанные с деятельностью финансовых инфлюенсеров. ЦБ зафиксировал кейсы, когда автор Telegram-канала публикует новость, что какая-то ценная бумага будет расти, и за несколько минут или часов до этого покупает ее сам. Подписчики начинают приобретать актив, его стоимость растет, блогер продает бумагу и фиксирует прибыль.
«Мы очень нетолерантны к такому поведению. У нас есть уже прецеденты, когда мы одного из авторов Telegram-канала наказали. Сейчас в работе тоже есть несколько кейсов», – уточнил Пронин.
По его словам, новые кейсы касаются и неправомерных практик по разгону акций. Блогеры публикуют информацию, которая не соответствует действительности, и на этом зарабатывают, совершая противоположные сделки после того, как за их сигналами пошли инвесторы. Директор департамента Центробанка выразил мнение, что до конца искоренить практику разгонов акций и инсайдерской торговли не получится, но регулятор ведет работу по выявлению неправомерных практик и применяет меры воздействия.
В декабре 2024 г. ЦБ объявил, что администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade Борис Смирнов манипулировал рынком на торгах ценными бумагами по схеме pump and dump, размещая ложную информацию. Он неоднократно сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась из-за его агрессивных заявок на покупку, а после продавал его по завышенной стоимости.
16 февраля 2026 г. комитет Госдумы по госстроительству отложил принятие решения об увеличении размера денежных санкций за манипулирование рынком и применение инсайдерской информации. Согласно внесенным в нижнюю палату поправкам, их размер может составить до 3 млрд руб. Глава думского комитета Павел Крашенинников предложил дождаться поправок в закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, который уже прошел первое чтение.