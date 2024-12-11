ЦБ: администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade манипулировал рынком

Кроме того, Смирнов в Fibo Trade с более чем с 13 000 подписчиками публиковал заведомо ложную информацию о совершении им сделок с ценными бумагами, например, о покупке, что приводило к изменению цен. Затем он фактически совершал сделки в противоположном направлении, то есть продавал. В результате инвестор также получал выгоду.