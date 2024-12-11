ЦБ: администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade манипулировал рынком
Администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade Борис Смирнов манипулировал рынком на торгах ценными бумагами по схеме pump and dump («накачай и сбрось»), публикуя для подписчиков ложную информацию. Об этом говорится на сайте Банка России.
Факты манипулирования рынком зафиксированы в 2023–2024 гг. По схеме pump and dump Смирнов неоднократно сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась за счет его агрессивных заявок на покупку, а затем продавал по его по завышенной цене. Это приносило ему положительный финансовый результат.
Кроме того, Смирнов в Fibo Trade с более чем с 13 000 подписчиками публиковал заведомо ложную информацию о совершении им сделок с ценными бумагами, например, о покупке, что приводило к изменению цен. Затем он фактически совершал сделки в противоположном направлении, то есть продавал. В результате инвестор также получал выгоду.
Смирнов привлечен к административной ответственности. Банк России направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Московской бирже и «СПБ бирже» о приостановлении совершения сделок и проведения операций по торговым счетам инвестора.
В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за повышение штрафов за манипулирование на фондовом рынке. По ее словам, сейчас они «катастрофически низкие» – от 5000 до 10 000 руб. Штрафы должны зависеть от объема ущерба от проведенного манипулирования, полагает Набиуллина.