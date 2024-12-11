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ЦБ: администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade манипулировал рынком

Ведомости

Администратор Telegram-канала об инвестициях Fibo Trade Борис Смирнов манипулировал рынком на торгах ценными бумагами по схеме pump and dump («накачай и сбрось»), публикуя для подписчиков ложную информацию. Об этом говорится на сайте Банка России.

Факты манипулирования рынком зафиксированы в 2023–2024 гг. По схеме pump and dump Смирнов неоднократно сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась за счет его агрессивных заявок на покупку, а затем продавал по его по завышенной цене. Это приносило ему положительный финансовый результат.

Кроме того, Смирнов в Fibo Trade с более чем с 13 000 подписчиками публиковал заведомо ложную информацию о совершении им сделок с ценными бумагами, например, о покупке, что приводило к изменению цен. Затем он фактически совершал сделки в противоположном направлении, то есть продавал. В результате инвестор также получал выгоду.

Смирнов привлечен к административной ответственности. Банк России направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Московской бирже и «СПБ бирже» о приостановлении совершения сделок и проведения операций по торговым счетам инвестора.

В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила за повышение штрафов за манипулирование на фондовом рынке. По ее словам, сейчас они «катастрофически низкие» – от 5000 до 10 000 руб. Штрафы должны зависеть от объема ущерба от проведенного манипулирования, полагает Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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