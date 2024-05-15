Набиуллина выступила за повышение штрафов за манипулирование на фондовом рынке

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие – от 5000 руб. до 10 000 руб. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», – заявила она на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».