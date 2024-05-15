Набиуллина выступила за повышение штрафов за манипулирование на фондовом рынке
Штрафы за манипулирование фондовым рынком в РФ сейчас «катастрофически низкие», их нужно повышать до соизмеримых с нанесенном ущербом показателей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие – от 5000 руб. до 10 000 руб. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», – заявила она на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
Российское законодательство предполагает как административное, так и уголовное наказание за манипулирование рынком. Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях (КоАП), манипулирование рынком гражданами влечет штраф в размере от 3000 руб. до 5000 руб. Должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 30 000 руб. до 50 000 руб., юридические лица – в размере не менее 700 000 руб.
На конец прошлого года капитализация рынка акций Мосбиржи составляла 58,1 трлн руб., за 2023 г. рынок вырос на 50%, в том числе, за счет эффекта низкой базы. Правда, на фоне отсутствия нерезидентов, до докризисных значений российский рынок еще не отрос – на конец 2021 г. капитализация составляла 62,8 трлн руб.
В февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что необходимо удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 г., она должна составить 66% ВВП.