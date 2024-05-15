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Набиуллина выступила за повышение штрафов за манипулирование на фондовом рынке

Ведомости

Штрафы за манипулирование фондовым рынком в РФ сейчас «катастрофически низкие», их нужно повышать до соизмеримых с нанесенном ущербом показателей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие – от 5000 руб. до 10 000 руб. Это о чем? Ни о чем. На наш взгляд, штрафы здесь нужно повышать. То есть они должны зависеть от объема ущерба от этого манипулирования», – заявила она на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

Российское законодательство предполагает как административное, так и уголовное наказание за манипулирование рынком. Согласно Кодексу об Административных Правонарушениях (КоАП), манипулирование рынком гражданами влечет штраф в размере от 3000 руб. до 5000 руб. Должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 30 000 руб. до 50 000 руб., юридические лица – в размере не менее 700 000 руб.

На конец прошлого года капитализация рынка акций Мосбиржи составляла 58,1 трлн руб., за 2023 г. рынок вырос на 50%, в том числе, за счет эффекта низкой базы. Правда, на фоне отсутствия нерезидентов, до докризисных значений российский рынок еще не отрос – на конец 2021 г. капитализация составляла 62,8 трлн руб. 

В февральском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что необходимо удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 г., она должна составить 66% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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