ОМК реализовала 40 т электросварных труб в первый день биржевых торгов

Объединенная металлургическая компания (ОМК) в первый день продаж стальных труб на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) 3 апреля реализовала в секции «Металлы и сплавы» 40 т электросварных труб со склада в Щелкове Московской области.

Это первые в России биржевые торги стальными трубами. Продавцом выступило дочернее сбытовое подразделение компании – «ОМК маркет».

В ОМК отметили, что биржевая торговля позволяет создать дополнительный канал продажи водогазопроводных и профильных электросварных труб с рыночным ценообразованием и гарантированными сроками отгрузки. Директор по коммерции компании Алексей Долгов заявил, что в будущем планируется расширить список продукции, доступной для биржевых торгов.

ОМК также намерена расширять географию отгрузок. Сейчас доступна возможность самовывоза продукции со складов в Московской области и Нижнем Новгороде.

Новости СМИ2
