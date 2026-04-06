ОМК реализовала 40 т электросварных труб в первый день биржевых торгов
Объединенная металлургическая компания (ОМК) в первый день продаж стальных труб на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) 3 апреля реализовала в секции «Металлы и сплавы» 40 т электросварных труб со склада в Щелкове Московской области.
Это первые в России биржевые торги стальными трубами. Продавцом выступило дочернее сбытовое подразделение компании – «ОМК маркет».
В ОМК отметили, что биржевая торговля позволяет создать дополнительный канал продажи водогазопроводных и профильных электросварных труб с рыночным ценообразованием и гарантированными сроками отгрузки. Директор по коммерции компании Алексей Долгов заявил, что в будущем планируется расширить список продукции, доступной для биржевых торгов.
ОМК также намерена расширять географию отгрузок. Сейчас доступна возможность самовывоза продукции со складов в Московской области и Нижнем Новгороде.