Финдиректор выразила сомнение в готовности OpenAI к IPO в 2026 году
Главный финансовый директор OpenAI Сара Фрайар выразила сомнение в готовности компании к выходу на первичное публичное размещение (IPO) акций в IV квартале 2026 г., а также реализации пятилетней инвестиционной программы на $600 млрд. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
По словам собеседников портала, Фрайар говорила, что проводить размещение может быть рано и выполнению инвестпрограммы может помешать замедление роста выручки. Она указала на риски, связанные с работой в рамках подготовки к IPO. Директор выразила мнение, что OpenAI не нужно столько вкладывать в серверы искусственного интеллекта (ИИ).
30 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что OpenAI может провести IPO в IV квартале текущего года, ускоряя свои планы на фоне обострения конкуренции с Anthropic.
Газета отметила, что 2026 г. может стать рекордным для IPO после недавнего затишья. OpenAI, Anthropic и SpaceX входят в число наиболее ожидаемых технологических компаний, которые могут выйти на биржу в этом году. При этом успешное IPO может оказаться сложной задачей для OpenAI, который сталкивается с проблемами быстрорастущего стартапа.