Главная / Инвестиции /

«Монополия» попросила суд признать себя банкротом

Ведомости

АО «Монополия» подала заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании себя банкротом.

11 декабря 2025 г. АКРА понизило кредитный рейтинг «Монополии» с BBB(RU) до С(RU) и сохранило развивающийся прогноз. Понижение рейтинга обусловлено техническим дефолтом по выплате основной суммы долга в рамках погашения облигационного выпуска серии 001P-02. Агентство также продлило компании статус «под наблюдением».

«Монополия» была основана в 2006 г. Логистическая платформа объединяет грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде. Ее функционал позволяет грузоперевозчикам найти груз и вывезти его, а водителям-предпринимателям дает возможность получить во владение транспортные средства через механизм лизинга.

Платформа также оказывает услуги по перевозке грузов за счет собственного парка техники. К ней подключено более 3500 грузовладельцев и свыше 80 000 транспортных средств.

