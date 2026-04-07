«Софтлайн» подтвердил намерение провести IPO
ПАО «Софтлайн» подтвердило намерение провести первичное публичное размещение (IPO) акций.
Окончательное решение о сроках и параметрах сделки еще не принято. Оно будет зависеть от нескольких факторов, в частности от состояния рынков капитала, уточнили в компании.
30 марта «Софтлайн» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании за год снизилась до 288 млн руб. с 3,7 млрд руб. в 2024 г. Валовая прибыль увеличилась на 28% год к году и достигла 46,9 млрд руб. Валовая рентабельность составила 35,5%. Операционная прибыль выросла на 87% до 4 млрд руб. Скорректированная EBITDA возросла на 15% и достигла 8,2 млрд руб.
Финансовый директор «Софтлайна» Артем Тараканов сообщил, что в 2026 г. группа ожидает увеличения оборота до 145–155 млрд руб., роста валовой прибыли до 50–55 млрд руб. и скорректированного показателя EBITDA до 9–9,5 млрд руб.
26 марта «Софтлайн» объявил о получении кредитного рейтинга А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. Такой рейтинг связан с сильным операционным профилем группы и ее средним финансовым профилем. Агентство отметило сильную структуру управления компании и высоко оценило ее финансовую прозрачность.