«Софтлайн» подтвердил намерение провести IPO

30 марта «Софтлайн» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании за год снизилась до 288 млн руб. с 3,7 млрд руб. в 2024 г. Валовая прибыль увеличилась на 28% год к году и достигла 46,9 млрд руб. Валовая рентабельность составила 35,5%. Операционная прибыль выросла на 87% до 4 млрд руб. Скорректированная EBITDA возросла на 15% и достигла 8,2 млрд руб.