«Т-технологии» в I квартале выкупили с рынка 2 млн акций компании

19 марта «Т-технологии» представили результаты по международным стандартам за 2025 г. Чистая прибыль группы в прошлом году выросла на 57% в годовом выражении и достигла 192,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 43% до 174,4 млрд руб. С учетом этого рентабельность капитала компании снизилась до 29,1% с 32,6% в предыдущем году.