«Т-технологии» в I квартале выкупили с рынка 2 млн акций компании
«Т-технологии» в I квартале 2026 г. выкупили 2 млн акций компании с рынка в рамках программы выкупа. Это составляет примерно 1,5% free-float (доля бумаг в свободном обращении).
Выкупленные с рынка акции планируется использовать для долгосрочной мотивации менеджмента.
С момента объявления программы выкупа акций «Т-технологий» в ноябре 2025 г. группа совокупно выкупила 3 млн бумаг, что соответствует 1,1% капитала и примерно 2,2% общего объема free-float. Программа рассчитана на выкуп до 10% free-float акций до конца этого года. При существенных отклонениях капитализации компании от реальной стоимости бизнеса выкуп может быть ускорен.
19 марта «Т-технологии» представили результаты по международным стандартам за 2025 г. Чистая прибыль группы в прошлом году выросла на 57% в годовом выражении и достигла 192,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 43% до 174,4 млрд руб. С учетом этого рентабельность капитала компании снизилась до 29,1% с 32,6% в предыдущем году.
Совет директоров за IV квартал 2025 г. рекомендовал квартальные дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Общий размер дивидендов на акцию за весь год составит 149 руб., что на 20% выше, чем годом ранее, и означает распределение 23% прибыли за год.