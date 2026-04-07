Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке в праздничные дни

25 марта Мосбиржа опубликовала режим работы во время майских праздников. 9–10 мая операции на всех рынках площадки выполняться не будут. 11 мая торги возобновятся на фондовом рынке, на рынках депозитов и кредитов, валютном рынке, рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке СПФИ. На валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки с расчетами TODAY и отдельные сделки своп, по которым исполнение первой части приходится на день заключения. Внебиржевые сделки с центральным контрагентом на рынке СПФИ будут заключаться по всем инструментам, кроме договоров с обязательствами в рублях, за исключением депозитной маржи.