Инвестиции

Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке в праздничные дни

Ведомости

Московская биржа в праздничные дни 1 мая, 12 июня и 4 ноября увеличит время проведения дополнительной сессии выходного дня на срочном рынке. Так, торги будут проводиться с 9:50 до 23:50 мск.

Продление времени торгов позволит участникам учитывать движение цен на зарубежных площадках во время их основной активности. В указанные даты для контрактов, базовые активы которых торгуются на глобальных площадках, ценовые границы будут аналогичны ценовым границам буднего дня. Для остальных контрактов сохранятся стандартные ценовые границы дополнительной сессии выходного дня.

Площадка уточнила, что 2–3 мая и 13–14 июня торги пройдут по стандартному расписанию выходного дня с 09:50 до 19:00 мск.

25 марта Мосбиржа опубликовала режим работы во время майских праздников. 9–10 мая операции на всех рынках площадки выполняться не будут. 11 мая торги возобновятся на фондовом рынке, на рынках депозитов и кредитов, валютном рынке, рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке СПФИ. На валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки с расчетами TODAY и отдельные сделки своп, по которым исполнение первой части приходится на день заключения. Внебиржевые сделки с центральным контрагентом на рынке СПФИ будут заключаться по всем инструментам, кроме договоров с обязательствами в рублях, за исключением депозитной маржи.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте