Мировые цены на нефть упали на фоне перемирия Ирана и США

В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Страны договорились о прекращении огня. Как сообщил глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи, Ормузский пролив откроется для судоходства на этот период. Он отметил, что вооруженные силы страны прекратят оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены.