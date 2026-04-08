Мировые цены на нефть упали на фоне перемирия Ирана и США
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $94 за баррель после того, как Иран и США объявили о двухнедельном перемирии, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 8:40 мск, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent достигает $93,97 за баррель. Минимальное значение фиксировалось в 3:00 ($93,27)
Фьючерсы на нефть WTI на май уже упали в цене на 15,3%. Цена достигла $95,68 за баррель.
В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Страны договорились о прекращении огня. Как сообщил глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи, Ормузский пролив откроется для судоходства на этот период. Он отметил, что вооруженные силы страны прекратят оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены.