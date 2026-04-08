Выручка ГК «Солар» по МСФО увеличилась на 15,3% в 2025 году
Выручка группы компаний «Солар» по МСФО за 2025 г. достигла 25,6 млрд руб. Показатель вырос на 15,3% в сравнении с результатом 2024 г., сообщила корпорация.
Представители «Солара» объяснили, что выручка увеличилась в том числе на фоне высокого спроса на сервисы информационной безопасности в России. В частности, выручка ГК от них составила 20,6 млрд руб. за год, увеличившись на 15,2%. Доходы от продаж продуктов при этом компания нарастила на 15,6% (5,1 млрд руб.).
Показатель OIBDA составил 4,8 млрд руб. по результатам отчетного периода. Рентабельность по нему упала до 18,7% в сравнении с 24,2% в 2024 г.
Летом 2025 г. ГК «Солар» приобрела основной пакет компании Hexway – создателя системных решений для безопасной разработки программного обеспечения. По оценкам «Солара», сделка должна была усилить рыночную позицию ГК в сегменте защищенной разработки и «повысить безопасность проектирования ПО». Стоимость сделки не раскрывалась.