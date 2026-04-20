Главная / Инвестиции /

Стоимость драгметаллов упала из-за эскалации на Ближнем Востоке

Ведомости

Фьючерсы на золото с поставкой в июне 2026 г. на товарной бирже Comex подешевели на 1,36% до $4813 за тройскую унцию по состоянию на 12:00 мск.

Цена на июньские фьючерсы на серебро на Comex снизилась на 2,9% и достигла $79,46 за тройскую унцию. Драгоценные металлы дешевеют на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

7 апреля Иран и США достигли договоренности о перемирии на две недели. 13 апреля Вашингтон начал военно-морскую блокаду Ормузского пролива. 17 апреля Тегеран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, однако США продолжили блокаду иранских портов. После этого Иран вновь закрыл пролив.

19 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о перехвате иранского грузового судна Touska в Оманском заливе. По его словам, оно пыталось прорвать морскую блокаду. На следующий день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран считает захват Touska нападением и нарушением режима прекращения огня.

