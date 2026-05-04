В рамках иска к Мошковичу в доход государства требуют изъять акции «Русагро»
4 мая была проведена подготовка дела к судебному разбирательству, а само заседание Хамовнический суд назначил на 5 мая. Поясняется, что в доход государства могут обратить деньги, акции «Русагро», доли в уставных капиталах, принадлежащих ответчикам или аффилированным с ними организаций, объекты недвижимости и транспортные средства.
1 мая сообщалось, что Генпрокуратура попросила обратить в доход государства активы основателя «Русагро» и бывшего гендиректора компании Максима Басова. В числе ответчиков, помимо них, указаны супруга Мошковича Ирина Быковская, а также экс-глава группы «Разгуляй» Сергей Трибунский и его супруга Юлия Трибунская.
Кроме того, прокуроры требуют изъять активы компаний «Финансовый ресурс» и производственно-коммерческой компании «Профит», занимающихся предоставлением займов. Общая сумма требований не раскрывалась.
Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г., суд продлил их арест до 26 июня. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ). Позднее были добавлены статьи о легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ).
Следствие оценивало общий ущерб и объем легализации в 86 млрд руб. По данным источников, речь идет, в частности, о предполагаемом хищении 85% холдинга «Солнечные продукты» и обязательствах перед 18 кредиторами.
Также в июле 2025 г. против Мошковича возбуждено отдельное дело о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, он получил охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. в обмен на содействие бизнесу, тогда как защита утверждает, что это был подарок.