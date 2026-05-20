VTBR89,765-0,25%CNY Бирж.10,466+1,11%IMOEX2 636,53-1,01%RTSI1 170,62-0,54%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Акционеры «Озона» одобрили дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию

Акционеры МКПАО «Озон» одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 70 руб. на акцию и дивидендную доходность 1,66%. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно решению, дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение выплат, установлена на 26 мая. Дивиденды будут выплачены в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.

В документе также указано, что распределение чистой прибыли компании произведено на основании отдельной финансовой отчетности за 2025 г., подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. Оставшуюся после выплат прибыль решено не распределять.

10 апреля СД «Озона» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 г.

26 февраля «Озон» представил результаты за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 63% относительно 2024 г. и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 130% в годовом выражении и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Убыток за год составил 0,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 59,4 млрд руб. годом ранее за счет существенного увеличения валовой прибыли.

