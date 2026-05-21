Минфин планирует разместить номинированные в юанях ОФЗ на 10 лет
Минфин РФ сообщил о планируемом размещении номинированных в юанях облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) со сроком погашения 10 лет. Номинальная стоимость определена в 10 000 юаней.
Купонный период облигаций составит 182 дня. Объем эмиссии и ставку купонного дохода по выпуску определят по итогам сбора книги заявок, запланированному на 28 мая. Техническое размещение пройдет 3 июля. Инвесторы смогут купить ОФЗ как в юанях, так и в рублях.
Сбор книги заявок и техническое размещение пройдут на Мосбирже. Централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций будет осуществляться НКО АО НРД. Организаторами размещения выступят АО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк» и ООО «ВТБ капитал трейдинг».
20 мая Минфин сообщил, что провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26252 на 101,008 млрд руб. по номиналу при общем спросе инвесторов на уровне 145,132 млрд руб.