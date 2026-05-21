IMOEX2 664,93+0,93%RTSI1 185,91+1,16%RGBI119,3+0,11%
Якутия разместила облигации под рекордно низкий купон в 13,7% годовых

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) закрыло книгу заявок по первому в 2026 г. выпуску государственных облигаций серии 34006 объемом 8,7 млрд руб. Ставка купона составила 13,7% годовых, что стало минимальным уровнем для субфедеральных и муниципальных заемщиков с декабря 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

В ходе сбора заявок эмитенту удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая частных участников рынка, институциональных инвесторов и банки. Высокий спрос позволил снизить ориентир ставки на 45 базисных пунктов. Срок обращения облигаций составит три года, купонный период – 30 дней. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк.

Исполняющий обязанности министра финансов Якутии Иван Алексеев заявил, что регион стремится сохранять баланс между снижением стоимости заимствований и привлечением максимально широкого круга инвесторов. По словам Алексеева, часть привлеченных средств направят на социальные и инвестиционные программы, включая проекты в Арктической зоне.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков подчеркнул, что новый выпуск можно рассматривать как прообраз «арктических облигаций». Он отметил, что сделка была закрыта без премии к размещениям эмитентов категории AAA, а рынок проявляет интерес к инструментам, связанным с развитием Арктики и практиками устойчивого финансирования.

Минфин России 20 мая провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 г. Объем размещения по номиналу составил 73,44 млрд руб. при спросе 109,29 млрд руб., следует из материалов ведомства. Средневзвешенная цена составила 82,8% от номинала, что соответствует доходности 13,92% годовых.

