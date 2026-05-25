СД «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ГМК «Норильский никель» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

На заседании совета директоров присутствовали 13 человек. Кворум был обеспечен.

В мае 2025 г. совет директоров «Норникеля» также рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2024 г. по обыкновенным акциям. Такое решение было принято для сохранения финансовой устойчивости и высокого уровня кредитоспособности, пояснили в «Норникеле».

В феврале 2026 г. «Норникель» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 36% год к году до $2,47 млрд. Консолидированная выручка составила $13,76 млрд против $12,53 в 2024 г. Показатель EBITDA увеличился на 9% и достиг $5,66 млрд за счет роста выручки. Рентабельность по показателю осталась на прежнем уровне и составила 41%.

