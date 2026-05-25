СД «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

В феврале 2026 г. «Норникель» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 36% год к году до $2,47 млрд. Консолидированная выручка составила $13,76 млрд против $12,53 в 2024 г. Показатель EBITDA увеличился на 9% и достиг $5,66 млрд за счет роста выручки. Рентабельность по показателю осталась на прежнем уровне и составила 41%.