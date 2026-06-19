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Главная / Инвестиции /

Капитализация SpaceX снизилась более чем на $550 млрд с рекордных максимумов

Ведомости

Акции SpaceX (SPCX) за два торговых дня потеряли около 18% стоимости, а рыночная капитализация компании сократилась более чем на $550 млрд. На этом фоне компания опустилась с четвертого на шестое место среди крупнейших публичных компаний мира.

18 июня бумаги SpaceX снизились на 3,56% до $185 за акцию, продолжив падение предыдущего дня, когда котировки потеряли почти 5%. По сравнению с историческим максимумом выше $225, достигнутым 16 июня, акции подешевели на 18%. В результате рыночная стоимость компании уменьшилась с $2,99 трлн до $2,44 трлн.

Как пишет Forbes, поводом для распродажи стало объявление SpaceX о покупке акций ИИ-стартапа Cursor на сумму $60 млрд. По оценке аналитиков, сделка приведет к размыванию долей существующих акционеров примерно на 3,4% исходя из оценки компании при IPO в $1,77 трлн.

SpaceX купит разработчика нейросети Cursor за $60 млрд

Технологии / Гаджеты и технологии

SpaceX вышла на биржу Nasdaq 12 июня. Компания разместила 555,56 млн акций по цене $135 за бумагу и с учетом доразмещения привлекла $85,7 млрд. Размещение стало крупнейшим IPO в мировой истории.

После дебюта на бирже акции компании несколько дней демонстрировали уверенный рост. Уже 16 июня капитализация SpaceX превысила показатели Amazon и Microsoft. Сообщалось также, что IPO компании позволило ее основателю Илону Маску стать первым человеком в истории с состоянием более $1 трлн.

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