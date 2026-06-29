В «Инарктике» утвердили годовые выплаты дивидендов в 10 рублей на акцию
Акционеры «Инарктики» утвердили выплаты дивидендов по итогам 2025 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 879 млн руб. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 июля 2026 г.
Решение о выплате дивидендов было принято годовым общим собранием акционеров. Уточняется, что оставшаяся часть прибыли будет находиться в распоряжении общества.
В ходе собрания также были утверждены размеры вознаграждений членов совета директоров (СД) за их работу. Годовое базовое вознаграждение получат представители СД в размере 5 млн руб., доплату в размере 3 млн руб. за председательство в совете, доплаты в размере 1,5 млн руб. за председательство в каждом комитете СД.
22 мая СД «Инарктики» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 г. В мае 2025 г. он также рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в 2024 г. в размере 10 руб. на акцию.
В феврале сообщалось, что выручка «Инарктики» по итогам 2025 г. сократилась на 22% относительно 2024 г. и составила 24,6 млрд руб. из-за снижения объема продаж и цен реализации на фоне укрепления курса рубля. Объем продаж за прошлый год упал на 14% и достиг 22 200 т в связи с временным уменьшением объемов рыбы. Биомасса рыбы в воде на конец декабря выросла на 33% и достигла 30 100 т. Генеральный директор компании Илья Соснов отмечал, что ее объем возвращается к нормальному уровню, достигнутому до изменения цепочек поставок в 2023 г. и реализации биологических рисков в первой половине 2024 г.