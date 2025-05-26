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СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за 2024 год в 10 рублей за акцию

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Совет директоров производителя атлантического лосося и форели ПАО «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 10 руб. на акцию. Об этом говорится в опубликованных материалах компании.

Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, предложили установить 7 июля 2025 г. А годовое собрание акционеров запланировано на 26 июня 2025 г.

22 ноября 2024 г. акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды за первые девять месяцев 2024 г. в размере 20 руб. на акцию. Общая сумма промежуточных выплат за этот период составила 3,52 млрд руб., что эквивалентно 40 руб. на акцию.

Распределение выплат выглядело следующим образом. По итогам I квартала компания выплатила 880 млн руб. (10 руб. на акцию). По итогам первого полугодия выплаты составили 1,76 млрд руб. (20 руб. на акцию).

4 марта сообщалось, что аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 г. Так, объем потребления искусственно выращенных лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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