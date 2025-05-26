СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за 2024 год в 10 рублей за акцию
Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, предложили установить 7 июля 2025 г. А годовое собрание акционеров запланировано на 26 июня 2025 г.
22 ноября 2024 г. акционеры «Инарктики» утвердили дивиденды за первые девять месяцев 2024 г. в размере 20 руб. на акцию. Общая сумма промежуточных выплат за этот период составила 3,52 млрд руб., что эквивалентно 40 руб. на акцию.
Распределение выплат выглядело следующим образом. По итогам I квартала компания выплатила 880 млн руб. (10 руб. на акцию). По итогам первого полугодия выплаты составили 1,76 млрд руб. (20 руб. на акцию).
4 марта сообщалось, что аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 г. Так, объем потребления искусственно выращенных лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2024 г.