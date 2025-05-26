СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды за 2024 год в 10 рублей за акцию

4 марта сообщалось, что аналитики прогнозируют в России сильный рост аквакультуры лососевых к 2034 г. Так, объем потребления искусственно выращенных лососевых видов рыбы к 2034 г. может составить в деньгах 450 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2024 г.